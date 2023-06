Tragedia Sergio Rico, spunta un altro dettaglio terrificante: il racconto

La vicenda riguardante Sergio Rico è piena di colpi di scena. L’ennesimo dettaglio è emerso come un fulmine a ciel sereno: ecco il motivo

Tutti sono a conoscenza dell’infelice episodio riguardante Sergio Rico, il quale in seguito ad un brutto incidente ha riportato un trauma cranico-cerebrale.

Il portiere del Paris presenta delle condizioni ancora da monitorare, ma che non sembrano dare alcun sollievo a tutti i suoi sostenitori. Visibilmente in pensiero per via del suo precario stato di salute. La dinamica dell’incidente lo ha colto totalmente impreparato.

Durante una vacanza all’interno di un villaggio, infatti, un cavallo imbizzarrito lo ha colpito violentemente alla testa. Un colpo tremendo che non ha lasciato scampo al portiere.

Le notizie trapelate dai tabloid della Spagna così come da fonti certe riguardano delle condizioni preoccupanti, con delle gravi ferite riportate al momento dell’impatto.

Tutto ciò è avvenuto in seguito alla vittoria matematica dello scudetto del Paris, quando il secondo portiere del club allenato da Galtier è stato vittima di un incidente piuttosto insolito. Si trova attualmente ricoverato all’ospedale Virgen del Rocio di Siviglia, la sua città natale.

Nel corso dei festeggiamenti tutti i suoi compagni hanno mostrato affetto e solidarietà nei suoi confronti con una toccante dedica.

Ha ricevuto lo stesso trattamento anche la sua famiglia, che probabilmente più di chiunque sta arrivando a patire questa situazione. Soprattutto alla luce dei nuovi dettagli emersi, con il classe 1993 che a quanto pare ha potuto fare ben poco per evitare quanto accaduto.

Il racconto di un testimone presente proprio nel luogo in cui è avvenuto l’incidente, ha fornito delle testimonianze utili per ricostruire la tragica vicenda. Con la speranza che in futuro vengano disposte normative di sicurezza ancora più efficaci, volte a scongiurare determinati avvenimenti.

Incidente di Sergio Rico: ecco cosa dice il testimone

L’incidente di Sergio Rico ha visto una testimonianza particolarmente altisonante a risolvere il tutto. Una persona presente proprio in quel preciso istante ha affermato infatti che non è stato il carro presente alla cavalcata ad averlo schiacciato mentre era disteso a terra. La causa scatenante sembrerebbe essere un’altra ancora.

Uno dei cavalli presenti, preso probabilmente dalla situazione e dal conseguente spavento, ha calpestato il portiere spagnolo che nel mentre era steso a terra. Questo gli ha provocato gravi ferite, con una condizione di salute che ad oggi è in forte incertezza.

I tifosi sperano che si possa rimettere in sesto il prima possibile, così come tutti i suoi compagni di squadra che nel frattempo gli hanno mostrato tutta la vicinanza possibile.