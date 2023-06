Juventus: arriva dal Tottenham, è lui il primo colpo di Giuntoli

La Juventus sta iniziando a lavorare attentamente al futuro. Il primo colpo di Giuntoli arriva dal Tottenham: ecco tutti i dettagli della trattativa.

E’ tempo di pensare al futuro in casa Juventus. Archiviata una stagione da incubo e confermato Allegri in panchina, i bianconeri stanno iniziando a programmare con attenzione la prossima stagione e sicuramente Giuntoli ha le idee chiare su come lavorare e quali giocatori prendere per rendere la rosa ancora più competitiva.

E uno dei colpi di calciomercato potrebbe arrivare dal Tottenham per la Juventus. Il giocatore potrebbe fare davvero a caso dei bianconeri e per questo motivo sono in corso tutti i ragionamenti del caso per trovare la giusta offerta.

Juventus: Giuntoli al lavoro, il primo colpo arriva dal Tottenham

In casa Juventus si sta lavorando con molta attenzione al futuro e per questo motivo si sta cercando di individuare i giusti rinforzi per la prossima stagione. L’obiettivo, come detto in precedenza, è quello di rendere la squadra molto più competitiva e soprattutto completa rispetto al passato e quindi per farlo c’è bisogno di giocatori di assoluta qualità e che possono rendere ancora maggiormente completa la rosa a disposizione di Allegri.

Secondo quanto riferito dal Telegraph, il Tottenham è pronto a privarsi di Reguilon e per questo motivo la Juventus è pronta ad approfittare di questa situazione per piazzare un colpo di calciomercato assolutamente importante. Stiamo parlando di un calciatore di assoluta qualità ed esperienza e che potrebbe essere molto utile all’interno di una squadra come quella bianconera. Vedremo se alla fine si riuscirà a trovare un punto di incontro oppure no.

Sicuramente Reguilon potrebbe fare a caso di Allegri per la sua duttilità e perché uno a sinistra, soprattutto in caso di ritorno alla difesa a quattro serve, vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte dello stesso Tottenham oltre che della Juventus.

Ultime Juventus: Reguilon il primo colpo di Giuntoli

Reguilon rappresenta, come detto, il primo colpo di Giuntoli e della Juventus in questa sessione di calciomercato. Il Tottenham non ha nessuna intenzione di trattenerlo e quindi stiamo parlando di una trattativa destinata a decollare in davvero poco tempo e soprattutto con i bianconeri pronti a farsi un regalo importante.

Vedremo naturalmente se lo stesso calciatore deciderà di sposare questo progetto oppure fare un passo indietro. Sicuramente, come detto in precedenza, Reguilon rappresenta il profilo perfetto per la Juventus e quindi ci sono tutte le condizioni per arrivare alla fumata bianca.