Colpo Koopmeiners in Italia, si chiude per 35 milioni: la destinazione

Teun Koopmeiners ha chiuso in maniera eccezionale la propria stagione di Serie A. Una tripletta che lo proietta di nuovo in ottica calciomercato: le cifre dell’affare

È calato il sipario anche sull’ultima giornata di Serie A che ha sancito i verdetti rimanenti, al netto dello spareggio salvezza che decreterà l’ultima retrocessa tra Spezia e Verona. Grande finale invece per l’Atalanta, che in casa ha asfaltato il Monza con un nettissimo 5-2 che non ha lasciato scampo alla truppa di Palladino.

MVP di serata Teun Koopmeiners, centrocampista olandese che già l’anno scorso aveva mostrato un enorme saggio delle sue grandi qualità. Il classe 1998 ha concluso la sua seconda annata bergamasca mettendo a referto anche numeri impressionanti con ben 10 gol e 4 assist in questa Serie A. L’exploit definitivo è arrivato proprio all’ultimo turno contro il Monza con una splendida tripletta ed un assist a chiudere il quadro.

Anche un gol quasi da centrocampo per l’educatissimo mancino di Castricum, che ha dimostrato ancora una volta quali possono essere le sue grandi doti. Un centrocampista dalla struttura fisica importante che unisce intelligenza tattica, duttilità ed una grande tecnica, in virtù di un sinistro di grande rilievo, capace di produrre per se stesso e per i compagni.

Koopmeiners è quindi una stella affermata di questa Serie A, e non è da escludere che dopo appena due anni all’Atalanta possa già guardarsi intorno a caccia di una nuova realtà. In particolare in Italia c’è una squadra che potrebbe farci un pensierino.

Calciomercato Juventus, idea Koopmeiners per il dopo Rabiot: l’olandese incanta anche nell’ultima giornata

Il contratto di Koopmeiners è ancora lungo con l’Atalanta, in virtù di una scadenza fissata per il 2025 con opzione di rinnovo per un altro. Non sarà quindi semplice pensare di strappare ai bergamaschi il talento olandese, che ha consolidato ancora una volta il suo alto livello.

In Serie A le sue capacità non sono rimaste nell’ombra e a pensarci in modo più approfondito potrebbe essere la Juventus che potrebbe puntare su di lui per rinforzare la mediana dopo l’addio di Rabiot e gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero risultare decisivi per il buon esito dell’operazione.

L’alto rendimento porta inevitabilmente gli orobici a chiedere molto per un affare da non meno di 30-35 milioni di euro. Una cifra molto importante per il centrocampista di Gasperini che ben si sposerebbe nelle esigenze del club bianconero, che ha bisogno di andare a potenziare la mediana con calciatori di qualità ma già pronti e formati.