Gnonto torna in Italia affare da 10 milioni

Wilfried Gnonto può tornare in Italia ed esordire in Serie A nella prossima stagione, si scatena un’asta intorno al gioiello della Nazionale di Roberto Mancini

La retrocessione del Leeds facilita nettamente la trattativa di mercato, l’avventura in Premier League di Gnonto è finita. Il calciatore vuole decisamente tornare a casa, non mancano le alternative per il giovane attaccante esterno.

La discesa in Championship del Leeds muove un po’ quelli che sono stati i top player del team inglese in questa stagione. Da McKennie che non è stato riscattato e tornerà alla Juventus passando per un calciatore che ha decisamente più mercato come Willy Gnonto.

Esterno offensivo già nel giro della Nazionale, il talento azzurro vuole puntare direttamente alla Serie A dopo averla solamente sfiorata nel corso del tempo. Non ha mai esordito nel nostro campionato e, dopo esser uscito dalle giovanili dell’Inter, ha girato un po’ l’Europa e per il 2023-24 punta con decisione a una meta italiana.

L’attaccante esterno può essere utile alle big, proprio perché per prezzo e capacità tecniche rappresenta uno dei migliori affari al momento.

Può essere comprato per dieci milioni di euro circa e garantirebbe una presenza importante per il presente e per il futuro, il suo gioco è ideale per almeno due big in Serie A. L’asta potrebbe comunque scatenarsi, gli agenti del calciatore sarebbero ben felici di vederlo nella massima serie.

Le ipotesi per lui sono importanti, Milan, Napoli e Lazio su Gnonto, in un ruolo dove servono sempre alternative.

Gnonto in Serie A, dove giocherà

Il Milan cerca un titolare sulla destra del campo e, insieme a Mimmo Berardi, rappresenta una soluzione importante per il gioco di Pioli. L’esterno piace e non poco ai rossoneri, sarà una questione di tempismo per Maldini e Massara dunque levarlo alla concorrenza di altre big.

Il Napoli si è aggiunto alla lista delle pretendenti, proprio perché è incerto il futuro di qualche attaccante come Erving Lozano, che sarebbe ceduto per una ventina di milioni di euro in Premier e con metà del denaro si potrà accontentare il Leeds, allargando così la batteria dei convocabili azzurri nella rosa campana.

Infine, la Lazio punta Gnonto, la Champions League conquistata sul campo andrà poi confermata e con una rosa decisamente di primo livello. Maurizio Sarri cerca alternative importante e per il 4-3-3 dei biancocelesti Gnonto sembra perfetto.