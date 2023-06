Juventus, ora è ufficiale: ecco il primo addio

Il primo addio in casa Juventus proviene da un giocatore arrivato da poco, ma che avrebbe potuto dare tanto ai tifosi bianconeri

La campagna acquisti della Juventus è stata a dir poco scoppiettante. Top player, vecchie glorie ancora in cerca di nuove sfide e giovani di talento.

Questa era la ricetta che i bianconeri in principio avevano cercato di preparare. Purtroppo però il risultato non è stato quello desiderato, in minima parte anche a causa delle vicissitudini che si sono andate a creare extra campo.

Tra i giocatori che più hanno reso meno di quanto ci si poteva aspettare vi rientra sicuramente Angel Di Maria.

El Fideo è arrivato a Torino con delle premesse molto più favorevoli di quelle poi effettivamente mostrate in campo. Nessuno si sarebbe mai potuto aspettare che sarebbe andata a finire così. Dal punto di vista numerico, per l’argentino solo 25 partite condite da 4 gol e 4 assist.

Ha messo in mostra sicuramente delle giocate di qualità, ma quasi mai totalmente degne del suo immenso bagaglio tecnico.

Il Mondiale in Qatar avrà sicuramente inciso, così come i vari infortuni. Ma nel complesso la prima avventura in italia per l’ex Real Madrid non è stata indimenticabile.

Il rapporto amo et odi avuto con Allegri è stato l’emblema della sua avventura tutta tricolore. Nel complesso, però, più volte si sono entrambi scambiati delle lodi reciproche.

Si tratta pur sempre di due assoluti fuoriclasse nei loro rispettivi ruoli di competenza, con le classiche defezioni riguardanti qualsiasi essere umano.

In maniera piuttosto clamorosa, a loro modo, entrambi potrebbero essere accomunati da un ulteriore destino: la chiusura di un capitolo importante…

Di Maria ha le valigie pronte: ecco l’indizio

A quanto pare, così come per l’allenatore ex Milan, anche Di Maria a breve può lasciare la Juventus.

La stagione trascorsa non è stata delle migliori, sia a livello individuale che a livello collettivo soprattutto. Un quadro generalmente molto negativo potrebbe aver convinto l’argentino a lasciare l’Italia in anticipo.

L’indizio deriva dalla storia pubblicata su Instagram dal suo compagno di squadra Nicolò Fagioli, con una foto che presenta il classico retrogusto amaro di addio.

Il giovane centrocampista, con una foto del Fideo in allegato, ha scritto ciò che segue: “Fide sei stato un esempio dentro e fuori dal campo. Ti voglio bene”.

Esito piuttosto infelice, se si considera che i tifosi avrebbero voluto che la storia d’amore col giocatore durasse più a lungo di così. E il fatto che sia un compagno di squadra a confermare indirettamente la sua presunta partenza, fa riflettere sul clima tutto fuorché disteso che vige a Torino.