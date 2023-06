Kolarov-Pisa, subito doppio colpo dall’Inter

L’approdo di Alexsander Kolarov al Pisa come nuovo direttore sportivo porta già alla prima maxi operazione con l’Inter.

Dal club con il quale ha concluso la carriera, l’ex difensore può già attingere per la prossima stagione. Sarà un Pisa d’assalto quello della prossima stagione, tanta è l’ambizione dei toscani per il futuro.

I primi movimenti di mercato hanno coinvolto già i direttori sportivi, diventati per una volta i protagonisti delle trattative. Si muovono tante poltrone, dal Vicenza che ha salutato Federico Balzaretti al Pisa che ha scelto, quasi a sorpresa, un esordiente come Alex Kolarov per la prossima sessione.

Il nuovo direttore sportivo, ex Lazio, Roma e Inter, è pronto per rilanciare i toscani dopo una stagione non troppo felice e con una qualificazione ai playoff sfumata all’ultima giornata.

La Serie B è un campionato ostico, proprio per questo servono già idee pronte senza perdere tempo, come quella di bussare direttamente all’Inter per i suoi migliori prospetti.

Da un nerazzurro all’altro, per molti giovani potrebbe esserci l’occasione giusta per mettersi in mostra, Kolarov può sfruttare i buoni rapporti con il suo ultimo club da calciatore per qualche colpo importante.

Il canale diretto con Piero Ausilio è un ottimo modo per iniziare la sua avventura da ds, il Pisa cerca calciatori che possano far compiere il salto di qualità. Due su tutti sono stati già individuati: Mulattieri e Fontanarosa per il Pisa, una soluzione che piace anche ai tifosi.

Pisa-Inter, pronto il doppio affare

Soprattutto Samuele Mulattieri potrebbe essere il colpo ideale per la piazza, che non nasconde la voglia di tornare in Serie A dopo 32 anni.

Mulattieri ha vinto il torneo con il Frosinone e prima ancora ha giocato in Serie B al Crotone e con il Volendam in Olanda: vede la porta, ha una somiglianza anche fisica con Milito ed è pronto per trascinare i nerazzurri, alla ricerca di un bomber da venti gol a stagione che possa trascinare tutta la squadra.

Alessandro Fontanarosa invece è un difensore classe 2003 pronto ad emergere dopo la primavera dell’Inter, affrontando il suo campionato da professionista in Serie B con coraggio.

Il Pisa punterà alla promozione nella prossima stagione, gli investimenti sono stati già tanti e prima ancora bisognerà trovare un allenatore, dopo l’esonero di Luca D’Angelo.

Tanti i nomi in ballo, alcuni addirittura mondiali come il ritorno di Gattuso o l’approdo di Pirlo. Nei prossimi giorni sarà sciolto questo primo nodo.