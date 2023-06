Panchina a Conte: la decisione è presa, colpo di scena

Antonio Conte può tornare subito in panchina, c’è un top club pronto a offrire carta bianca al tecnico con l’obiettivo di vincere tutto

Dopo l’avventura al Tottenham. il mister leccese può subito tornare ad allenare. Smbrano esserci i giusti presupposti per l’accordo.

Antonio Conte nuovo mister, una possibilità importante per un club alla ricerca di riscatto in campo europeo.

Il movimento delle panchine comincia a coinvolgere in maniera molto più concreta i top player. In questo caso, le attenzioni sono rivolte agli allenatori italiani, quelli più cercati e soprattutto più vincenti. In attesa di conoscere il destino di Carlo Ancelotti, si sta definendo una situazione importante, quella sul futuro di Antonio Conte.

Il tecnico leccese è pronto per una nuova missione, dopo le stagioni al Tottenham è carico e vorrà riprendere il tempo perduto con gli Spurs, che non hanno mai convinto pienamente. L’ex tecnico bianconero potrebbe così ripartire alla grande con un accordo che farà molto discutere.

Le ipotesi stanno portando a un epilogo, in un meccanismo di giochi a incastro tutto particolare. Un gioco che coinvolge inevitabilmente quei tecnici destinati a sedere su una panchina importante, una sorta di concorrenza per tutte le panchine che traballano.

Nuovo top club per Antonio Conte, ci siamo

Una in particolare è la più ambita, per l’ampio margine di scelta e per una campagna acquisti faraonica che potrebbe convincere proprio il tecnico leccese ad accettare.

Antonio Conte tecnico del Psg, la scelta sarebbe in dirittura d’arrivo per i francesi.

L’addio di Gualtier dovrà essere solamente ratificato, il 2-3 contro il Clermont ha confermato come il Psg sia una squadra capace di perdere contro tutti e senza mordente.

All’esatto opposto, quindi, la scelta di Conte per i francesi, ovvero si punterà su un tecnico che non molla nemmeno nelle amichevoli e pronto a scardinare ogni record. Il Psg vuole stravincere in Francia e vincere la Champions League, potrebbe davvero affidarsi ad Antonio Conte rivoluzionando la rosa.

Conte sponsorizzato da Donnarumma e Verratti, i due leader preferiscono un tecnico italiano rispetto a Luis Enrique e Mourinho (che rischia una squalifica Uefa dopo gli insulti a Taylor).

In più, il mister leccese sarebbe ingolosito dal poter costruire la squadra insieme al ds Campos, gli addii di Neymar, Sergio Ramos e Messi porteranno i francesi a una super campagna acquisti. E probabilmente il mirino sarà sulla Serie A, top player come Bastoni, Lautaro Martinez e Leao sarebbero molto utili alla missione francese di Conte.