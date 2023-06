Paola Saulino, il retroscena intimo davanti al murales di Maradona: tifosi in estasi

Paola Saulino è stata la protagonista della festa del Napoli. L’influencer ha rivelato un particolare retroscena intimo

Anche la Serie A 2022/23 è giunta al termine. Stagione assolutamente memorabile per il calcio italiano che ha visto il Napoli tornare a vincere lo scudetto trentatré anni dopo l’ultima volta. Per i partenopei si tratta del terzo scudetto della sua storia, dopo i due vinti con in campo l’indimenticabile Diego Armando Maradona è arrivato anche il trionfo della banda di mister Luciano Spalletti.

Un traguardo destinato ad essere ricordato negli anni, soprattutto per le modalità in cui è arrivato: praticamente non c’è mai stata concorrenza per tutta la stagione.

L’unico epilogo possibile poteva essere quello che avrebbe visto il Napoli diventare campione d’Italia è così è stato. Ora è perciò arrivato il momento di festeggiare, spazio quindi ai tifosi. Soprattutto a quelli d’eccezione come Paola Saulino.

Celebrato tutta nuda (ma pitturata d’azzurro…) questo storico traguardo mettendo in mostra tutta la sua bellezza, l’nfluencer ha dapprima raccontato un particolare intimo mentre si trovava davanti all’iconico murale di Maradona. Il racconto ha esaltato tutti i compagni sostenitori del club azzurro.

Il racconto di Paola Saulino, il messaggio è da brividi

Non molto tempo fa ha infatti pubblicato uno scatto di sé davanti all’eroe di Napoli che ha fatto il giro dei social e non solo. Merito soprattutto di alcune frasi da vera tifosa napoletana che hanno fatto venire la pelle d’oca a tutti i tifosi.

Oltre allo scatto, l’influencer ha infatti condiviso un pensiero personale con tutti i suoi followers. Il messaggio è da brividi.

“Se non fossi nata a Napoli me ne sarei pentiti a vita – ha esordito la Saulino che ha poi proseguito manifestando tutto il suo amore per questa meravigliosa città – Se non fossi stata napoletana avrei voluto esserlo. Avrei invidiato le donne napoletane“.

Una vera e propria dichiarazione d’amore per questa terra che sente sua fino in fondo: “Essere napoletani è qualcosa che non si può raggiungere, si trova nell’essere e non nell’agire. Non c’è partita è un campionato a parte”.

Insomma, parole al miele per la bella influencer che tra non molto avrà gran parte della città ai suoi piedi.

Il tutto accompagnato da uno sfondo d’eccezione visto che alle sue spalle c’era niente meno che lo storico numero dieci che ha sancito a tutti gli effetti la rinascita di Napoli e della sua squadra di calcio.

Se oggi i partenopei possono festeggiare questo traguardo, il merito è anche di ciò che Maradona ha fatto in carriera.