Ufficiale Messi: firma un contratto “anno per anno”

Lionel Messi ha scelto il suo futuro dicendo addio al Barcellona. Il campione argentino lo dirà ufficialmente nelle prossime ore: ormai ci siamo

Negli ultimi giorni i tifosi del Barcellona hanno sognato il ritorno a casa del loro Re. Lionel Messi ha vissuto anni magici in maglia bluagrana prima di trasferirsi al Paris Saint-Germain. La sua decisione si è rivelata poco consona al progetto che aveva in mente con più delusioni che vittorie soprattutto in campo internazionale.

Le aspettative al PSG erano ben altre: ora Lionel Messi ha preso ufficialmente la sua decisione di volare altrove. Le ultime due stagioni con i parigini sono state deludenti al massimo senza trionfare in Champions League. Nelle ultime settimane si è diffusa la remota possibilità di tornare a vestire la casacca del Barcellona senza però chiudere l’affare a causa di mancate garanzie del club blaugrana.

Ufficiale, Messi ha scelto la sua nuova squadra: ecco quando firmerà

Una voglia di essere ancora protagonista dicendo addio all’Europa: il campione argentino ha scelto già la sua nuova destinazione che sarà ufficiale a breve. Il Barcellona ci aveva provato fino alla fine, ma non c’è stato modo per chiudere l’affare.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, Lionel Messi giocherà con la maglia dell’Inter Miami. La decisione è stata presa e sarà annunciata dal campione argentino nelle prossime ore. Niente ritorno al Barcellona per la Pulce, che giocherà così in MLS: addio anche all’occasione Al Hilal nonostante i tentativi di farcela.

Lo stesso giornalista Fabrizio Romano ha rivelato che la sua priorità è stata sempre stata quella di giocare per il Barcellona, ​​ma non ci sono state le garanzie che sarebbe stato tesserato al 100%. Così per il club catalano era impossibile procedere in quel modo perché non potevano dare tutte le garanzie. Un ritorno sognato per la Pulce, che ora volerà in MLS dicendo definitivamente addio al calcio europeo.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Messi firmerà un contratto ‘anno per anno’ scegliendo di volta in volta il suo futuro: il suo contratto sarà un triennale, ma avrà la possibilità di firmarlo ogni anno con la formula 1+2 facoltativi. Un modo per giocarsi tutte le sue chance altrove volando così negli States cambiando completamente vita come ha fatto Cristiano Ronaldo scegliendo l’Arabia Saudita.