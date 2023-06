“È una scemenza”: solo 4 milioni di euro

E’ questo il commento di un noto giornalista riguardo una delle questioni più intriganti del momento. Tutti i dettagli

La vittoria di Udine è stato l’atto finale di un’annata che alla Juventus intendono soltanto dimenticare. E la maniera migliore per mettere nel dimenticatoio una della stagioni più controverse della sua storia, è pensare alla stagione che verrà.

Sarà una Juventus che avrà tanti volti nuovi, nei ruoli che contano in società, ma anche in campo. La dirigenza, già quasi completamente stravolta da John Elkann, una volta dimessosi l’intero CDA guidato dall’ex presidente, Andrea Agnelli, presenta ancora una casella vuota.

E’ la più importante, ovvero quella riguardante il nuovo direttore sportivo, colui che guiderà la forzata, ed inevitabile rivoluzione in casa Juventus.

Spetterà pertanto a Cristiano Giuntoli, a meno di colpi di scena che non si possono mai escludere quando c’è di mezzo un presidente come Aurelio De Laurentiis, plasmare la nuova Juventus scegliendo, prima di tutto, colui che la guiderà.

Spetterà probabilmente al neo direttore sportivo valutare la posizione di Massimiliano Allegri. Una scelta delicata, dal momento che in gioco non vi è soltanto una scelta di natura umana e tecnica, ma una valutazione con una forte impronta economica, dovuta al contratto che lega il tecnico di Livorno alla Juventus.

Costi esonero Allegri, Ravezzani attacca: “E’ una scemenza”

Massimiliano Allegri ha sottoscritto con la Juventus un contratto quadriennale, da 7 milioni di euro netti annui, con scadenza fissata al 30 giugno 2025. Pertanto è legato alla società bianconera per altri due anni.

Su questo sta ragionando la Juventus. Nel caso in cui la Juventus decidesse di sostituire il tecnico toscano dovrà necessariamente fare prima due conti. Due anni di contratto vuol dire 14 milioni di euro netti e poco meno di 30 milioni lordi.

A questi vanno poi aggiunti i compensi relativi allo staff del tecnico livornese. Sul tema della eventuale liquidazione da girare a Allegri in caso di esonero, è intervenuto il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani.

Con un cinguettio sul suo profilo Twitter, Fabio Ravezzani, ha definita come “una della più grandi scemenze“, quella relativa al fatto che la Juventus non licenzierebbe Massimiliano Allegri per non sborsare l’intero importo dei restanti due anni di contratto.

Secondo il direttore di Telelombardia, se la Juventus ritiene il tecnico responsabile dei risultati deludenti che hanno caratterizzato quest’annata, deve licenziarlo e prenderne un altro al suo posto.

Queste le parole conclusive del suo pensiero: “Spendi 4 milioni lordi per uno bravo e sai che ne incasserai molti di più. Semplice“. Ma non è che, per caso, Fabio Ravezzani, conosce già il nome del prossimo tecnico della Juventus, partendo magari dal suo ingaggio? (4 milioni lordi).