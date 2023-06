Inzaghi, l’intreccio con Guardiola al viaggio di nozze: cos’è successo

Simone Inzaghi e Pep Guardiola si sfideranno nella finale di Champions League ricordando anche quanto accade in un viaggio di nozze

Un retroscena davvero curioso lega i due tecnici, arrivati all’ultimo atto della competizione e che dovranno portare il trofeo a casa. Inzaghi ha ricordato un episodio sul tecnico spagnolo, un personaggio unico nel suo genere.

Prosegue la preparazione in vista della finalissima, i tifosi dell’Inter stanno contando le ore che separano i calciatori nerazzurri dallo scendere in campo. La Champions League è stata coinvolgente per le due squadre, l’Inter vorrebbe emulare quanto fatto nel 2010, il City invece sente odore di triplete e vorrebbe così celebrare al meglio Haaland e compagni.

È una sfida dura, con due tecnici pronti a tutto. Inzaghi e Guardiola si conoscono da tempo e le loro carriere si sono incrociate, c’è un episodio a legarli e che desta grande curiosità. Lo ha raccontato in una recente intervista pubblicata da Gazzetta e ha strappato ben più di un sorriso.

Inzaghi con Guardiola, episodio fra tecnici

Il viaggio di nozze del tecnico nerazzurro ha avuto come protagonista anche il suo collega e avversario di sabato. Dopo averlo lodato e ricordato come entrambi i club hanno vinto in stagione due coppe, il tecnico nerazzurro ha raccontato l’episodio.

Inzaghi ha trovato Guardiola in hotel, proprio quando era in luna di miele e questa è stata una coincidenza incredibile.

Racconta Inzaghi: “Nel viaggio di nozze sono andato a New York, alle nove di mattina ho trovato Pep Guardiola in un albergo seduto al tavolo che stava facendo colazione”.

Una coincidenza tra due protagonisti del mondo del calcio ma dall’altra parte del mondo, un episodio ricordato dal tecnico nerazzurro con particolare simpatia. Protagonisti anche da calciatori, i due si sono scontrati proprio in Serie A, mancando però l’appuntamento in un derby.

Guardiola non giocò Roma-Lazio (lo spagnolo ebbe una parentesi non esaltante nei giallorossi di Capello) ma fu impegnato contro Inzaghi nelle sfide tra Brescia e biancocelesti. Due per la precisione gli scontri che li contrapposero entrambi in campo ed entrambe vinte dal tecnico nerazzurro.

In Lazio-Brescia 5-0 del 4 novembre 2001 contribuì alla goleada con un gol segnato a porta vuota, non si ripetette nel tabellino dei marcatori il 17 maggio 2003 nel 3-1 biancoceleste. Da allenatori sarà tutta un’altra musica.