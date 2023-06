La scelta è stata fatta: lascia subito la Juve

E’ tempo di decisioni per la Juventus e i bianconeri hanno già scelto di mandarlo via da Torino: lascia subito la squadra

Via dalla Juventus, decisione ormai presa. Aria di rivoluzione in casa bianconera dopo la fine di una stagione complicata e deludente. Le vicende legate alla giustizia sportiva non possono bastare a giustificare un’annata in cui non è arrivato un trofeo e nella quale la squadra di Allegri non ha mai realmente lottato per lo scudetto.

Subito fuori dalla Champions, lontano dal Napoli prima ancora della penalizzazione, esclusa in semifinale da Coppa Italia ed Europa League. Non erano questi i risultati che ci si attendeva dopo il ritorno di Allegri in panchina ed ora è il momento delle riflessioni. Dalla dirigenza all’allenatore, tutto è in discussione, anche i calciatori che non hanno reso come ci si aspettava.

Di esempi se ne possono fare tanti: da Bremer, acquistato per 50 milioni e protagonista di una stagione non esaltante, a Vlahovic, la controfigura del bomber ammirato a Firenze. E poi ancora un Pogba mai avuto (o quasi) a disposizione, Di Maria che è andato a corrente alternativa e Chiesa alla prese con il difficile rientro dopo il lungo stop. Tra i flop rientra anche un calciatore che è destinato a lasciare la Juventus: Leandro Paredes.

Juventus, via Paredes: futuro già scritto

Il centrocampista argentino, richiesto da Allegri la scorsa estate, ha giocato in prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Una cifra che la Juve ha deciso di non spendere, anche in considerazione dello scarso apporto dato dall’ex Roma. Nelle trentanove apparizioni in maglia bianconera, Paredes non ha quasi mai convinto e così il suo destino è segnato: farà ritorno al Paris Saint-Germain.

Ne è certa anche ‘L’Equipe’ dove si legge che il centrocampista non farà parte della Juventus il prossimo anno ed è destinato ad essere ‘rispedito’ a Parigi. Per fare cosa? Legato al club transalpino da un contratto fino al 30 giugno 2024, una sua permanenza sotto la Torre Eiffel sembra difficile. Più probabile che Paredes venga ceduto al miglior offerente. La sua situazione contrattuale rende complicato un altro prestito ed allora si cercherà una sistemazione a titolo definitivo.

Il Psg potrebbe essere disposto anche a cederlo senza chiedere alcun indennizzo economico, andando così a risparmiare sull’ingaggio. Ma chi vorrà puntare ancora su di lui? Nelle scorse settimane si è vociferato di una possibile permanenza in Italia con l’ipotesi Milan e del suggestivo ritorno a Roma. Per adesso la certezza è una sola: Paredes lascerà la Juventus.