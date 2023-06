La scollatura è esagerata: Diletta fa impazzire Karius

La meravigliosa giornalista siciliana ha spiazzato ancora una volta i fan: il dècolletè mostrato col compagno è semplicemente clamoroso

Ha conquistato il mondo della televisione, bazzicando tra le più importanti reti e diventando tra i personaggi noti più seguiti ed apprezzati in Italia. Diletta Leotta è questo e molto altro: la sua bellezza, ormai, è storia nota. E sui social spesso e volentieri delizia i fan con foto davvero sensuali.

Diletta Leotta nasce il 16 agosto 1991 a Catania. Deve il successo, accumulato negli ultimi anni nel mondo dello sport come giornalista, prima agli esordi su Sky e poi – adesso – a DAZN.

Presso L’università degli Studi di Catania si è laureata in Giurisprudenza: una delle sue prime apparizioni è avvenuta nello show a tema calcistico ‘Tiki Taka’, condotto dal collega Pierluigi Pardo su Italia 1 negli anni scorsi. Una bellezza da applausi, è al momento un vero e proprio pilastro del mondo social in Italia.

La 31enne siciliana da qualche mese è tornata a far parlare di sè anche per la vita privata. Molto riservata, la Leotta ha voluto annunciare l’amore ormai esploso con il portiere del Newcastle Loris Karius. Una coppia oggettivamente bellissima che sembra ogni giorno che passa più unita.

La Leotta, apparsa molto coinvolta ed innamorata del calciatore, ha poi voluto svelare nei mesi scorsi ai fan la tanto attesa gravidanza. I flirt o presunti tali negli anni si sono consumati: adesso Diletta ha trovato la sua metà ed ha la ferma intenzione di costruire una bella famiglia.

Al parto dovrebbero mancare meno di tre mesi ed intanto la giornalista di DAZN non sta affatto trascurando tutti i suoi ammiratori che sui social hanno per lei complimenti, spesso e volentieri anche troppo coloriti.

Karius estasiato da Diletta: dècolletè vertiginoso

Le sue curve – come è naturale che avvenga in gravidanza – sono più esplosive che mai. E le rotondità, sensuali come non mai, stanno davvero mandando in visibilio i fan.

L’ultimo scatto la ritrae insieme a Karius in un momento di tenerezza, dove la bellissima Leotta imbocca il portiere facendogli addentare un panino. Ma ciò che salta subito alla vista è la scollatura che non lascia davvero per niente spazio all’immaginazione. Un vestito bianco estremamente stretto e corte, con le gambe in bella vista ed il tedesco al suo fianco.

Ma le forme ormai giunoniche della Leotta monopolizzano lo scatto, prendendosi ogni attenzione. Il sorriso della bionda siciliana che su Instagram conta ormai 8,7 milioni di follower, ha lasciato a bocca aperta proprio i suoi tanti fan, con alcuni che desidererebbero certamente ritrovarsi al posto dell’ex portiere del Liverpool.