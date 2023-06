Lukaku torna a luglio in Serie A: è tutto vero

La sua rinascita è coincisa con il momento migliore per l’Inter. Il belga farà di tutto per restare in Italia

Lukaku aveva iniziato la sua seconda pagina all’Inter in modo decisamente poco convincente.

Almeno fino a febbraio, non erano pochi gli addetti ai lavori che parlavano di flop, ricordando come Steven Zhang alla fine avesse preferito il ritorno dell’attaccante all’arrivo in nerazzurro di Paulo Dybala.

L’argentino quindi finì alla Roma, con i giallorossi sesti in campionato e sconfitti in finale di Europa League dal Siviglia. Per Big Rom in serie A 10 gol e 6 assist in 25 match. In Champions invece, tre segnature e un’assistenza in tre sfide.

Ora il mancino, dopo aver alzato anche Supercoppa Italiana e Coppa Italia, il 10 giugno sfiderà a Istanbul il City per portare a casa il trofeo massimo. Un’altra strada per convincere gli scettici sulla bontà del suo bis con la maglia meneghina.

L’Inter ci crede: si lavora ad un nuovo prestito di Lukaku

Romelu Lukaku, 30 anni compiuti il 13 maggio e contratto con il Chelsea fino al 2026, è tornato ad essere un fattore per la squadra di Simone Inzaghi. Alla stagione manca solo l’ultima scena, ma l’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio si sono già mossi per provare a rinnovare il prestito con il club londinese.

In realtà l’opzione era stata presa in considerazione anche la scorsa estate, poi per motivi di tempo e opportunità, le due società hanno puntato al prestito annuale. L’ipotesi di un Lukaku tris è rilanciato anche da un tweet del giornalista di Sky Sport Belgio, Florian Plettenberg.

Secondo l’esperto di mercato, proprio l’ipotesi di Lukaku ancora alla Pinetina non andrebbe esclusa, ma sul titano mancino i fari accesi sono tanti.

La volontà del giocatore potrebbe fare la differenza, restano però due scogli: il Chelsea nel 2021 per il calciatore versò 115 milioni all’Inter; la punta, che per quest’anno si è tagliato il compenso a 8,5 milioni netti, nel contratto degli inglesi pesa per 12,5.

Come scrive ancora la stessa fonte, anche il Real Madrid sarebbe interessato alle prestazioni di Lukaku. I Blancos perderanno Benzema, per sostituirlo gli spagnoli, oltre a Lukaku, hanno in mente altri due profili. La prima traccia riporta in Italia, ovvero a Victor Osimhen del Napoli. La seconda in Inghilterra, nel mirino di Pochettino infatti ci sarebbe Harry Kane del Tottenham.

Marotta e Ausilio sanno che la montagna da scalare è alta, soprattutto ci vorrà il buon senso del giocatore ma i milioni spesi dal Chelsea restano tanti. In ogni caso, stavolta, è facile prevederlo, gli inglesi chiederebbero nel contratto anche una cifra per un riscatto condizionato.