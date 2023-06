“Mai al Real”: dice No al club più famoso al mondo

Il Real Madrid è sicuramente la squadra più famosa, decorata e vincente al mondo, ma a quanto pare i Blancos non sono il sogno di tutti

Nel corso della propria vita e della propria carriera, quasi ogni calciatore ha sognato, almeno una volta, di vestire la maglia del Real Madrid. Il club della capitale spagnola è senza dubbio il più vincente, sia in patria che in Europa, e uno dei più importanti e storici al mondo.

Sono pochissimi, nella storia, i calciatori che hanno avuto la forza di rifiutare una chiamata delle Merengues: da Johan Cruijff – che disse di no per motivi squisitamente politici, visto che il Real era all’epoca la squadra del regime guidato da Francisco Franco – a bandiere immortali del calcio italiano quali Alessandro Del Piero e Francesco Totti, che rifiutarono per amore delle rispettive squadre, Juventus e Roma.

Negli ultimi giorni, però, è arrivata una nuova dichiarazione che sembrerebbe chiudere le porte alla Casa Blanca.

Intervistato dall’emittente radiofonica spagnola Cadena Cope, l’allenatore dell’Atlético Madrid Diego Pablo Simeone ha lanciato una stoccata non indifferente ai rivali cittadini.

Come è noto il Cholo, che anche da calciatore ha militato nei Colchoneros, non nutre certo simpatia per il Real,. Ne è anzi sempre stato un fiero avversario.

Simeone: “Ronaldo mai all’Atlético, io mai al Real”

Dopo aver parlato della stagione appena trascorsa, del lavoro suo e dei suoi giocatori, il tecnico ha risposto anche ad alcune domande riguardanti alcune voci di mercato che vorrebbero il club madrileno interessato a riportare in Spagna Cristiano Ronaldo.

CR7, attualmente, è sotto contratto con i sauditi dell’Al-Nassr, ma la sua avventura araba non è andata certo nel migliore dei modi. Secondo in campionato, senza trofei e fischiato da parte della tifoseria, il portoghese non ha ripagato sul campo l’enorme ingaggio corrispostogli dagli sceicchi proprietari del club, e le voci di un addio si fanno sempre più insistenti.

Richiesto di un parere, Simeone ha chiuso le porte ad un eventuale arrivo del fuoriclasse lusitano, ex grande rivale negli anni del Real Madrid, dicendo: “Cristiano Ronaldo ha fatto tantissimi gol qui, ma non potrebbe giocare mai all’Atlético Madrid. Allo stesso modo, io non potrei mai allenare il Real”.

Le parole del Cholo sono sicuramente molto forti, a dir poco inequivocabili, e, se mai saranno poi confermate dai fatti, renderebbero l’argentino uno dei pochissimi ad aver detto “no” ad una delle squadre più importanti, prestigiose, ricche e vincenti al mondo.