Milan choc: 60 milioni subito per il big!

Forse approfittando dell’improvviso buco dirigenziale del club, la società inglese porta l’assalto al top player di Pioli

Un fulmine a ciel sereno. Proprio il giorno dopo la grande festa per Ibra in mezzo al prato di San Siro, e appena qualche giorno dopo il tanto sospirato rinnovo di contratto di Rafael Leao: una missione per la quale il Direttore dell’area tecnica si era speso durante tutto l’anno.

All’improvviso le strade di Paolo Maldini e quelle del Milan si separano: che siano dimissioni vere e proprie o un esonero da parte della proprietà americana, in questo momento importa poco. Quel che conta è che verrà a mancare una figura determinante anche per la squadra. Il collante tra la proprietà e lo staff tecnicno, nonchè un punto di riferimento per il popolo milanista.

Con Maldini lascerà anche il fido Frederic Massara, braccio destro della leggenda rossonera. Chi resterà invece al suo posto, sebbene ora andrà revisionato il progetto tecnico con la nuova figura dirigenziale che subentrerà, è Stefano Pioli, che proprio sul rapporto di fiducia con Maldini aveva potuto costruire il suo disegno operativo. In siffatta situazione di incertezza societaria, anche il futuro di qualche giocatore inizia a traballare. Soprattutto se, cme confermato dal quotidiano ‘La Repubblica‘, piombano all’improvviso offerte da 60 milioni di euro.

60 milioni sul piatto: Maignan a rischio

Stiamo parlando dell’offerta che il Chelsea – proprio il club che aveva corteggiato a lungo Rafael Leao – avrebbe messo sul piatto col Milan per strappare Mike Maignan al club rossonero. Il neo tecnico Mauricio Pochettino ha fatto il nome del portiere francese come uno dei possibili rinforzi del prossimo mercato estivo. I Blues si sono trovati improvvisamente nella situazione di credere di non avere un portiere all’altezza delle grandi ambizioni del patron Boehly. Del resto, Mendy appare in fase calante e Kepa Arrizabalaga non ha mai convinto appieno alcuno dei tecnici passati dalle parti di Stamford Bridge. Di qui la necessità di un grande nome. Di qui l’assalto ad uno dei migliori portieri del mondo.

Ma torniamo alla prima notizia choc dalla fine della stagione in Serie A. L’addio di Maldini, questo è certo, si è consumato per delle divergenze di vedute sulla programmazione di mercato e sulla progettualità del club. Qualcuno già sussurra che proprio le voci su una possibile mega-offerta del Chelsea per Maignan – che il figlio del grande Cesare avrebbe voluto respingere, ma che invece Gerry Cardinale avrebbe voluto ascoltare – potrebbero essere stata la miccia che ha fatto deflagrare il tutto. Pioli trema, e con lui i tifosi rossoneri. Perdere un pilastro come Mike Maignan significherebbe iniziare col piede sbagliato il mercato estivo.