Roma, un altro colpo a zero: Pinto ‘beffa’ l’Inter

Dopo la grandissima delusione per la sconfitta in finale di Europa League, i giallorossi si preparano ad affrontare la nuova stagione.

Grazie al successo casalingo contro lo Spezia per 2-1, la squadra di José Mourinho è riuscita a conquistare un piazzamento nella prossima Europa League, chiudendo il campionato al sesto posto. Ora la dirigenza sarà chiamata a lavorare sul mercato, per consegnare allo ‘Special One’ i calciatori richiesti.

Oltre al reparto avanzato, con Belotti in forte dubbio nonostante il rinnovo automatico fino al 2025, il reparto che il club capitolino è intenzionato a rinforzare è la difesa, vista anche la possibile partenza di Roger Ibanez.

Il brasiliano, infatti, è considerato cedibile in caso di offerte importanti, soprattutto per via dei problemi legati al fair play finanziario. Proprio per questo la società lavora per rinforzare il proprio reparto arretrato, con un calciatore che lascerebbe a bocca aperta i sostenitori giallorossi.

Tiago Pinto spiazza l’Inter, che colpo a parametro zero: Jordi Alba per Mourinho

Il calciatore che la Roma sta monitorando con grande attenzione è il terzino sinistro spagnolo Jordi Alba, prossimo all’addio al Barcellona. Il classe 1989, nonostante la scadenza fissata per il 2024, ha rescisso il contratto con il Barca ed è libero di firmare con altre squadre a costo zero.

Tiago Pinto sta pensando seriamente di avviare i contatti con l’entourage del ragazzo, per cercare di regalare al tecnico portoghese un calciatore in grado di alternarsi con Spinazzola. Dopo Aouar, quindi, la Roma è pronta a provare un altro grande colpo a parametro zero, nonostante sul calciatore spagnolo ci sia il forte interesse di altri club.

Tra questi troviamo l’Inter, alla ricerca di calciatori importanti per dare continuità al progetto Inzaghi. Vista la possibile partenza di Gosens, ricercato da svariati club europei, la dirigenza nerazzurra sta seriamente pensando di trattare con il ragazzo per portarlo a Milano. Il classe 1989 piace e non poco a Simone Inzaghi, che avrebbe dato il proprio consenso in caso di acquisto.

La carta giusta che la Roma può giocare per battere la concorrenza dei nerazzurri è José Mourinho, che pare intenzionato a parlare direttamente con il terzino per convincerlo a sposare il progetto giallorosso.

Si tratterebbe di un grandissimo colpo per la società capitolina, che andrebbe ad aggiungere alla propria rosa un calciatore dalla grandissima esperienza europea, magari per tentare nuovamente la scalata dell’Europa League. Mourinho è pronto a farsi avanti, Tiago Pinto ad accontentarlo. Il popolo giallorosso è pronto a sognare il grande colpo.