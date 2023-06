Il calcio italiano e la Serie A si preparano a conoscere, per così dire, una nuova proprietà. Un altro club, infatti, è stato venduto, dal momento che proprio oggi è arrivata la svolta che serviva alla trattativa per essere condotta in porto. Le ultime su questa vicenda.

E’ stata una stagione tormentata quella che si è appena conclusa in Italia, dal momento che sono successe tante cose. La prima in ordine di risonanza è stato il caso giudiziario che ha visto la Juventus punita tanto per il caso plusvalenze quanto per la manovra stipendi. Attenzione, però, anche ad altre situazioni delicate in seno ad alcune società, a partire dall’Inter e dalla Sampdoria. In tal senso, è arrivata proprio nella giornata di oggi la svolta per la cessione di un altro club. Andiamo a vedere di che cosa si tratta in maniera dettagliata, con le ultime sulla trattativa.

Serie A, un club cambia proprietà

La situazione in Serie A è in continuo divenire. La stagione 2022/2023, infatti, non è ancora ufficialmente finita dal momento che c’è ancora da giocare lo spareggio tra lo Spezia e l’Hellas Verona per decidere quale delle due compagini resterà nel massimo campionato italiano. Un club, però, intanto ha di fatto cambiato proprietà, dal momento che è arrivata la tanto agognata svolta.

Andrea Radrizzani, infatti, ha definito totalmente l’accordo per la cessione del Leeds con il fondo d’investimento 49ers Enterprises. La valutazione che è stata fatta del club inglese è pari a 190 milioni di euro e comprende anche lo stadio Elland Road. Archiviata questa questione, Radrizzani può provvedere a stringere definitivamente per la Sampdoria per cercare di riportarla in alto o quantomeno di nuovo subito in Serie A.

Sampdoria a Radrizzani

Si era vociferato da più parti che Radrizzani volesse utilizzare lo stadio del Leeds come garanzia per l’acquisto della Sampdoria ma, a quanto pare, così non sarà. A riportare la notizia è il Daily Mail, che spiega come anch’esso sarà venduto alla nuova proprietà. Nel pomeriggio dovrebbe essere ratificato l’accordo, con Radrizzani che a quel punto passerebbe a concentrarsi solo sulla acquisizione della Samp. A questo punto può partire, dunque, il conto alla rovescia per il nuovo proprietario e presidente della Sampdoria.