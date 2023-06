Guido Rodriguez-Serie A: ci siamo, si chiude per 25 MLN

La Serie A potrebbe accogliere Guido Rodriguez durante il calciomercato estivo. Il Betis, infatti, non ha nessuna intenzione di trattenerlo.

Il calciomercato in Serie A è ormai pronto ad entrare nel vivo e le sorprese sono davvero dietro l’angolo. Sono diverse le squadre ad oggi al lavoro per provare a risolvere la questione su come rinforzare la rosa.

E una big di Serie A durante questo calciomercato è pronta ad accogliere Guido Rodriguez per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. E’ questa la cifra che il Betis, secondo quanto riferito da fichajes.net, chiede per la partenza del suo centrocampista. La trattativa è comunque ormai ben impostata e non ci resta che aspettare un po’ di tempo per avere delle certezze.

Serie A: Guido Rodriguez più vicino, i dettagli

Guido Rodriguez già lo scorso anno doveva arrivare in Serie A, ma alla fine il club spagnolo ha optato per una sua conferma nella speranza magari di ottenere dei risultati importanti. I traguardi sono stati completamente differenti e da qui l’ipotesi di un addio nelle prossime settimane per cercare di avere una possibilità importante e naturalmente cimentarsi in un campionato diverso da quello iberico.

E la Roma appresenta una possibilità di calciomercato importante per Guido Rodriguez. I giallorossi a centrocampo potrebbero perdere Matic e per questo motivo il giocatore del Betis rappresenta una occasione da sfruttare anche se forse il prezzo da 25 milioni di euro è un po’ troppo per le casse capitoline. Naturalmente la volontà del calciatore potrebbe venire in aiuto di Mourinho e nessuno in questo momento può escludere una fumata bianca.

Da dire che in passato si era parlato molto anche di Milan, ma alla fine i rossoneri potrebbero togliersi fuori da questa lotta considerando anche il cambio di dirigenza. Naturalmente tutto può ancora succedere e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro sul futuro del calciatore.

Calciomercato: Rodriguez nel mirino della Roma

Guido Rodriguez è nel mirino della Roma per il prossimo calciomercato. Il giocatore del Betis piace molto ai giallorossi e per questo motivo Tiago Pinto starebbe ragionando sulla possibilità di affondare il colpo visto che Matic e Wijnaldum sono sempre più lontani da una conferma alla corte di Mourinho.

Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se Rodriguez potrà vestire la maglia della Roma oppure opterà per una squadra diversa da quella giallorossa.