Calciomercato: Icardi torna in Serie A, chiuso l’affare

Mauro Icardi insieme al suo entourage sono al lavoro per tornare in Serie A. L’affare è in dirittura d’arrivo per una cifra complessiva pari a 10 milioni. Una vera e propria occasione di mercato che il top club è stato bravo a cogliere per restare competitivo.

Sembrava essersi smarrito nei tre anni trascorsi in quel di Parigi, al Paris Saint Germain, con pochissime apparizioni ed ancor meno reti. Si è però ripreso e ritrovato in quel di Istanbul, dove ha ritirato fuori tutto quello che è il suo repertorio. Gol di testa, di destro, di sinistro, oltre al suo innato istinto di predatore dell’area di rigore. Adesso è pronto a far rientro in Serie A, che può rappresentare la vetrina di giusta per farsi ammirare nuovamente dal calcio che conta. La trattativa, in tal senso, è in dirittura d’arrivo, per una cifra di 10 milioni di euro.

Maurito di nuovo in Serie A

Non poteva di certo essere scomparso tutto il talento che aveva mostrato nei suoi anni alla Sampdoria ed all’Inter. Ed infatti è puntualmente tornato a splendere in quel di Istanbul, a difendere i colori del Galatasaray. Al club turco, però, si è trasferito con la formula del prestito e, di conseguenza, in estate tornerà al Paris Saint Germain.

Non per restarci, però. Sono altri, infatti, i piani del PSG, che per il suo reparto avanzato ha altre idee. Il giocatore argentino, infatti, sarà messo sul mercato e la cifra che serve a strapparlo ai francesi è solo, si fa per dire, di dieci milioni di euro. La squadra più vicina, anche per esigenze specifiche, è la Roma. I giallorossi, infatti, hanno l’obbligo di sostituire l’infortunato Abraham ed hanno un margine d’azione in termini economici ridotto. Per questo si tratterebbe di una operazione in grande stile dei giallorossi.

Icardi alla Roma

Abraham era dato per partente e quindi la Roma aveva avviato le procedure per sostituirlo. Adesso, però, senza i ricavi della sua cessione, sarà difficile avere un grande margine di manovra. Per questo i 10 milioni chiesti dal Paris Saint Germain rappresenterebbero un investimento sicuro vista la totale affidabilità di un centravanti in grado, quest’anno, di segnare 22 reti in 24 partite e che in Serie A ha segnato, con la maglia dell’Inter, 111 volte.