Carolina Stramare in costume fa sognare: lato B da paura

Carolina Stramare sente il profumo dell’estate: la 24enne in costume infiamma i social, ecco le foto

Carolina Stramare è ormai nota al grande pubblico per essere una modella in ascesa e in grado di sfilare sin da giovanissima per i maggiori brand di moda in circolazione. D’altronde è complicato, se non impossibile, trovare un’altra ragazza la cui bellezza si avvicina a quella di Carolina.

In questi ultimi anni la bella 24enne è diventata sempre più popolare, arrivando persino a condurre un programma come ‘Scherzi a Parte’ con Enrico Papi. Ma a dirla tutta il nome di Carolina circola dal 2019, da quando fu incoronata da Gina Lollobrigida in persona come Miss Italia.

Un risultato straordinario e che le ha permesso di spiccare il volo diventando la modella che tutti sognano di incontrare. Non a caso, ancora nel 2023, è nota per essere la reginetta di bellezza che più delle altre ha saputo praticare la sua bravura in più ambiti (moda, televisione, calcio etc).

Dal punto di vista del fisico invece è inutile parlarne: silhouette straordinaria, fisico scultoreo, sguardo magnetico e curve incredibili. Insomma, Carolina riassume tutta la bellezza mediterranea e sui social sembrano tutti apprezzarla. Su Instagram – il social network che usa più degli altri – conta ormai quasi mezzo milione di seguaci che a volte esagerano commentando in maniera spinta la bellezza della ligure.

La 24enne adora anche stuzzicare i suoi fans che alla fine della giostra non chiedono altro che ammirarla in tutta la sua straordinaria bellezza. A volte persino esagera con vestiti cortissimi che non lasciano troppo spazio all’immaginazione.

Carolina Stramare questa volta esagera in costume: lato B da paura

Ora con l’estate che è finalmente arrivata, la modella può scatenarsi ancora di più sfoggiando bikini e costumi sempre più provocanti ed in grado di attirare pubblico. Non può essere altrimenti: la Stramare non ha mai nascosto di amare la bella stagione proprio perché è libera di mostrare il suo fisico da urlo.

Recentemente, la genovese ha deciso davvero di esagerare esibendosi di fronte al fotografo con un costume particolare e che esalta alla grande il suo Lato B. Carolina ha lo sguardo rivolto verso una meta sconosciuta.

Gli occhi della modella parlano in effetti da soli. Ci viene mostrata una prospettiva da urlo che ci ricorda la bellezza provocante e il magnetismo della irresistibile Carolina, capace di suscitare emozioni incontrollabili.