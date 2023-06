Kessié torna in Italia, dove giocherà l’anno prossimo

Potrebbe durare solo una stagione l’esperienza di Franck Kessié lontano dal campionato italiano. Il centrocampista ivoriano si è accasato al Barcellona nel corso dell’ultima estate dopo i colloqui con Xavi

Il bilancio della stagione dell’ex Milan e Atalanta, però, è stato tutt’altro che positivo. L’amore con il tecnico e la tifoseria blaugrana non è mai scattato e, ad oggi, una sua partenza dal Camp Nou si fa sempre più probabile.

Uno dei top club di Serie A, inoltre, starebbe spingendo per riportare il nazionale della Costa d’Avorio nel campionato italiano. Le due dirigenze potrebbero intavolare a stretto giro una trattativa che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe procedere spedita verso la fumata bianca.

Dopo aver vinto un imprevedibile Scudetto con la maglia del Milan, Franck Kessie aveva deciso di non rinnovare con i rossoneri e trasferirsi altrove per una nuova avventura.

Al termine di un lungo tira e molla e diversi colloqui con Xavi, il centrocampista ivoriano aveva ceduto alla corte catalana e scelto il Barcellona come successiva tappa della propria carriera.

Dopo una sola stagione, però, il sogno blaugrana di Franck Kessié potrebbe interrompersi bruscamente. Nonostante il suo score reciti 43 presenze, 3 gol e 3 assist l’ex centrocampista di Milan e Atalanta non sembra essere mai stato al centro del progetto tecnico di Xavi.

Nuova avventura in Serie A per Kessié: i due club provano a trovare la quadra

Per questo una sua partenza nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato non sarebbe assolutamente da escludere. Su di lui c’è da tempo un club italiano che farebbe di tutto per assicurarselo. Si tratta dell’Inter, disposta a sacrificare qualche pedina pur di arrivare all’ivoriano.

Secondo quanto riportato da Sport, i nerazzurri avrebbero offerto al Barcellona uno scambio con Denzel Dumfries, rifiutato prontamente dai culés.

Oltre al laterale olandese, inoltre, l’Inter ha proposto alla dirigenza del Barça anche un possibile inserimento di Joaquin Correa, ma ancora una volta la dirigenza catalana ha rispedito l’offerta al mittente.

Il Barcellona, però, a causa delle note difficoltà economiche non disdegnerebbe affatto cedere Kessié e continua a trattare con i nerazzurri. Marotta e Ausilio starebbero, dunque, riflettendo se inserire o meno nella trattativa il cartellino di un calciatore fino a qualche tempo fa inamovibile dalle parti di San Siro: Marcelo Brozovic.

Il croato, al momento, non sarebbe una prima scelta per il Barcellona che però, se non dovessero arrivare offerte migliori, potrebbe valutare un suo inserimento in rosa.