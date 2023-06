La camicia si apre: Sabrina Salerno è straripante

Sempre più bella e sensuale, la meravigliosa Sabrina Salerno: in costume è davvero imperdibile

Quando Instagram non esisteva ancora, lei era già uno dei maggiori sex symbol amato da tutti gli italiani. Ovviamente, ci riferiamo alla bellissima Sabrina Salerno, sempre un carico di sensualità e di tante forme da far vedere.

Oltre alla tv, da qualche anno sono anche i social a farci ricordare delle sue curve pazzesche. Altro che età che avanza, lei è sempre incredibile…

Che ci crediate o meno, la meravigliosa ligure è una classe ’68 che mette d’accordo proprio tutti.

Felici di rivederla quelli un po’ meno giovani che ricordano anche gli esordi in tv della pazzesca genovese, quelli anche più giovani che non hanno potuto far a meno di notare le sue foto Instagram che il capogiro, lo fanno venire in pochissimi secondi. Davvero da urlo, alcuni degli scatti di Sabrina.

Quindi eccoci con lei, bellissima cinquantacinquenne che oggi vanta la bellezza di 1,3 milioni di follower su Instagram.

E se anni fa qualcuno avesse pensato alla nascita dei social, tutti avrebbero scommesso su numeri altissimi per lei, che all’epoca di Sexy Girl, Boys, Yeah Yeah, Promises in the Dark, faceva già ammattire il pubblico. Parliamo degli anni in cui si guadagnò per ben sei volte consecutive al Festivalbar dal 1986 al 1991.

Salerno hot: Sabrina straripante

A proposito di 1991, in quell’anno con Siamo donne partecipò per l’unica volta in vita sua al Festival di Sanremo, in coppia con Jo Squillo.

Ci tornerà soltanto nel 2020, ma da conduttrice. Lavoro che ha abilmente svolto anche in altre occasioni ma Sabrina è stata anche inviata per Matricole & Meteore e per esempio, valletta di Premiatissima nel 1985. Altre curiosità, visto la bellissima genovese è anche una bravissima attrice: l’esordio al cinema risale al 1986 col film Grandi Magazzini.

Torniamo però sul presente e sui numeri Instagram che riesce a guadagnare la splendida cantante, attrice, showgirl e ballerina. Sul fatto che li meriti tutti non ci sono dubbi, ma lei anche oggi ci dà la soddisfazione di capire perché. Infatti, in uno dei suoi ultimi post, la Sabrina nazionale è davvero incontenibile.

Eccola, fantastica in bikini con un vestitino leggero che dovrebbe coprire, ma che saputamente è tenuto aperto davanti. Curve da capogiro, le gambe della bellissima showgirl sono incantevoli, il solito generoso décolleté, da capogiro. Pure stavolta, la meravigliosa Sabrina lascia poco scampo agli ammiratori. Be’, complimenti.