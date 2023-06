Marquez, è tutto svanito: “Stiamo benissimo così”

Cosa accadrà con Marc Marquez? Le dichiarazioni che giungono sembrano essere definitive circa le indiscrezioni circolate negli scorsi giorni

Non manca molto al GP di Mugello e aumenta anche l’adrenalina per uno degli spettacoli motociclistici più attesi della stagione, e non soltanto dai fan italiani. Di questo appuntamento ha parlato Claudio Domenicali, amministratore delegato della Ducati, intervenendo ai microfoni di ‘Sky Sport 24’.

La vettura tricolore a due ruote, infatti, è campione del mondo in carica sia in MotoGP che in Superbike, quindi avrà l’onere di difendere il titolo: “È davvero un nel momento. Noi abbiamo lavorato molto e i risultati sportivi sono evidenti. Tutte le aziende hanno dei cicli”.

Di certo ribadire quanto fatto vedere nel 2022 non sarà cosa semplice, come conferma l’Ad: “È stato un anno straordinario. No avevamo mai vinto il titolo sia in Superbike che in MotoGP. Quest’anno è iniziata bene ma non abbiamo raccolto tutto quanto avremmo potuto. Bagnaia è comunque in testa al Mondiale con Bezzecchi vicino ad appena un punto, arriviamo al Mugello con delle belle carte da giocarci”.

E se tra queste carte prima o poi ci fosse anche Marc Marquez? Durante gli scorsi giorni con insistenza sono circolate indiscrezioni circa la possibilità che lo spagnolo, per le prossime stagioni, magari quella del 2025, passi all’azienda italiana dalla Honda. Il suggerimento l’aveva dato Jorge Lorenzo, ormai ex motociclista, il quale aveva proposto il profilo di Marquez per la Ducati.

Marc Marquez alla Ducati? Arriva la risposta definitiva sull’ipotesi

All’emittente satellitare, Claudio Domenicali ha risposto anche in merito a questa ipotesi e su Marc Marquez non si è risparmiato in termini di franchezza.

“Non è la cosa giusta per noi. Il nostro gruppo di piloti è straordinario e lo abbiamo cresciuto noi. Marc è un talento straordinario, ma la Ducati trae la sua forza dal modo di lavorare con i suoi piloti. Il nostro è uno spirito di famiglia, i risultati ci stanno dando ragione”.

Una chiusura che pare essere totale, la quale viene meglio spiegata dall’amministratore delegato, commentando proprio la possibilità che Marquez lasci la Honda.

Le sue parole sono state: “Bagnaia è un talento pazzesco, è sottostimato. Fa ancora qualche sbaglio ma ci sta, se non avesse sbagliato avremmo già parlato di un campionato monotono. Non c’è solo Pecco comunque, perché abbiamo anche Bastianini, Martin, tanti giovani che stiamo seguendo. Marquez è un talento straordinario, non deve dimostrare niente a nessuno, ma oggi stiamo benissimo così e continueremo così”.