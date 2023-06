Maxi affare Juve-Inter: un ‘tre per due’ pazzesco

Inter e Juventus vivono momenti del tutto diversi. I nerazzurri si preparano alla finale di Champions, mentre i bianconeri sono al lavoro per una complicata ricostruzione

La testa dell’Inter è a Istanbul, quella della Juve sul nuovo Ds e forse sul successore di Allegri. Tutte e due, comunque, hanno iniziato a muoversi sul calciomercato alla ricerca di rinforzi importanti.

Il reparto che le due squadre intendono rafforzare è il centrocampo, che necessità di maggiore qualità visti i possibili addii.

L’Inter, infatti, potrebbe decidere di lasciar partire Marcelo Brozovic, che non è ritenuto indispensabile da Simone Inzaghi.

Oltre al croato, tra coloro che possono salutare troviamo Dumfries e Gosens, finiti nel mirino di diversi club europei.

La Juventus non se la passa di certo meglio, considerati i continui problemi fisici di Paul Pogba e l’addio oramai certo di Adrien Rabiot, che vedrà scadere il proprio contratto il 30 giugno.

I 10 milioni netti a stagione richiesti dal centrocampista transalpino sono ritenuti eccessivi dalla ‘Vecchia Signora’, con molti club di Premier pronti ad approfittarne. Per questi motivi, le due società hanno già individuato il profilo giusto e sono pronte a sfidarsi anche in sede di mercato.

Frattesi via dal Sassuolo, è sfida Juventus-Inter: contropartite decisive

Il centrocampista che Inter e Juventus hanno individuato per rinforzare la zona centrale del campo è Davide Frattesi, classe 1999 del Sassuolo.

Il calciatore romano si è rivelato uno dei migliori della stagione appena conclusa, grazie alle sette reti realizzate in 37 partite disputate.

Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate, tanto che i due top club nostrani sono pronti ad offrire contropartite importanti per ottenere il sì dei neroverdi.

La Juventus, infatti, è pronta a mettere sul piatto Ranocchia, De Winter e Soulè per convincere il Sassuolo. Stiamo parlando di tre giovani dal grande potenziale, che potrebbero trovare il gradimento della dirigenza e di mister Dionisi.

L’Inter non vuole restare a guardare, e pare intenzionata a mettere sul piatto due calciatori che hanno stupito e non poco nel campionato cadetto.

Stiamo parlando dell’attaccante Samuele Mulattieri e del centrocampista Giovanni Fabbian, rispettivamente in prestito a Frosinone e Reggina.

Il primo si è reso protagonista di una grande stagione con i ‘Ciociari’, viste le dodici reti realizzate in 30 partite disputate. Il secondo non è stato da meno, grazie alle otto reti realizzate e all’assist fornito in 38 partite giocate.

Il Sassuolo è pronto a prendere in considerazione tali offerte, vista anche la politica societaria che intende lavorare e far crescere i giovani dal grande talento.

Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi, con le contropartite che possono fare la differenza. Per Davide Frattesi è arrivato il momento del grande salto.