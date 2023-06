Milan, 81 milioni di budget: ecco chi prendono i rossoneri

Dopo il piazzamento alla prossima Champions League centrato, una tempesta si è abbattuta sul Milan in questi giorni, soprattutto a livello dirigenziale

Da martedì Paolo Maldini e Frederic Massara sono ufficialmente fuori dal Milan.

Nonostante i problemi dirigenziali in corso, i rossoneri stanno pensando a come poter rinforzare la propria rosa, che necessita di tasselli importanti per affrontare le tre competizioni.

I reparti dove la società intende intervenire sono centrocampo e attacco, visti anche i possibili addii. Per quanto riguarda il reparto avanzato, infatti, dopo l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic potrebbe salutare anche Divock Origi, che non ha entusiasmato nella sua prima annata italiana.

L’ex Liverpool percepisce circa 4 milioni di euro netti a stagione, e questo non rende semplice una sua cessione. Il Milan è però intenzionato a provarci, tanto da aver già individuato i possibili nuovi colpi per rinforzare il reparto avanzato.

Con l’addio di Ibrahimovic, e con la possibile partenza dell’attaccante belga, il Milan è alla ricerca di un giovane bomber da inserire nel proprio organico. Il calciatore che più stuzzica il club lombardo è Lois Openda, classe 2000 del Lens.

81 milioni per il mercato, il Milan studia i primi colpi

Il ragazzo si è reso protagonista di una grandissima stagione in Ligue 1, che lo ha visto realizzare ventuno reti e fornire quattro assist in 42 partite disputate tra campionato e coppa. Le ottime prestazioni fornite dall’attaccante belga hanno portato svariati club a mettersi sulle sue tracce, con il Milan che sta cercando di anticipare la concorrenza, in primis del Lipsia che però ha già raggiunto un accordo verbale col ragazzo.

I francesi per lasciarlo partire chiedono circa 35 milioni, con il Milan che pare intenzionato ad investirli per assicurarsi un’attaccante dal grande valore e con ampi margini di miglioramento.

Per quanto riguarda le corsie esterne, il primo nome in cima alla lista dei rossoneri è Hakim Ziyech, ala destra del Chelsea. Visto lo scarso impiego il marocchino classe 1993 pare sempre più deciso a lasciare i Blues, che di fronte ad un’offerta da circa 15 milioni potrebbero dare il via libera alla cessione.

A stuzzicare i rossoneri c’è anche il romantico ritorno di Stephan El Shaarawy, che vedrà scadere il proprio contratto con la Roma il 30 giugno. Il rinnovo al momento pare essere in stand by, e questo sta portando il calciatore a prendere in considerazione tutte le offerte che si apprestano ad arrivare.

Per il centrocampo, invece, il nome più caldo è quello di Daichi Kamada, che da pochi giorni ha dato il suo addio all’Eintracht per via della scadenza contrattuale.

Il Milan pare essere in vantaggio per acquistarlo, visto che lo segue oramai da diversi mesi. Il vero sogno per la zona centrale del campo, però, è Milinkovic Savic, pronto a salutare la Lazio dopo otto anni.

Visto il contratto in scadenza nel 2024, il presidente dei biancocelesti Lotito è pronto a lasciarlo partire in caso di offerte da circa 30/35 milioni di euro. Nonostante la tempesta il Milan inizia a muoversi, con i tifosi rossoneri pronti a sognare i primi grandi colpi.