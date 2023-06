Milinkovic-Savic all’Inter, la novità fa impazzire i tifosi

Sergej Milinkovic Savic si avvicina all’Inter di Simone Inzaghi, una trattativa che può decollare stando alle ultime news sul serbo

Il centrocampista è in scadenza con la Lazio nel 2024, può giocare la Champions League ma con un altro club italiano. I nerazzurri sono pronti all’offensiva finale, è il grande colpo per ripartire nella prossima stagione.

La finale di Champions League ha posto l’attenzione sul club nerazzurro, contro il Manchester City si giocherà tutte le chance senza avere nulla da perdere. L’Inter di Inzaghi ha raggiunto un grande traguardo ed è tornato ad essere un club appetibile, soprattutto per i top player.

Uno su tutti sembra essere ora il maggior candidato a vestire la maglia nerazzurra: Sergej Milinkovic Savic è l’uomo in più per la prossima stagione. Il serbo è il preferito da Inzaghi, ci sono ora tanti vantaggi per concretizzare questa occasione. Una serie di fattori favorevoli che potranno ora esser messi in pratica da Beppe Marotta.

La Lazio da anni rifiuta offerte e corteggiamenti per il centrocampista, fermo restando come probabilmente nessun club sia arrivato da Claudio Lotito con i cento milioni di euro richiesti da tempo.

Ora le cose stanno cambiando, Milinkovic Savic va in scadenza, nel giugno del 2024 potrebbe lasciare il club a costo zero. Impensabile il rinnovo, Lotito dovrà cercare di venderlo e farlo anche senza Igli Tare, che ha appena lasciato il club. Venderlo ai nerazzurri, serviranno 40 milioni di euro.

Milinkovic Savic all’Inter, ecco i motivi

Cifra che l’Inter può immettere sul mercato, spiegando anche i motivi. Intanto, è il denaro che sta arrivando – quasi in maniera imprevista – proprio dalla Champions League. Le semifinali e la finale porteranno nelle casse almeno venti milioni di euro dall’Uefa più i soldi incassati nel derby di Champions League, senza considerare anche le partnership già arrivate come quella con il nuovo sponsor. Come riporta Sportitalia, mai come ora sarebbe fattibile l’operazione Milinkovic Savic-Inter.

40 milioni di euro è una cifra di quotazione che è di massima, potrebbe esser anche abbassata da qualche contropartita. L’Inter potrebbe inserire un giovane a titolo definitivo per abbassare tutto ciò, ovvero ragazzi come Fabbian e Mulattieri, che valgono dieci milioni di euro l’uno circa.

Una prospettiva che dipenderà anche dal nuovo ds della Lazio, e su come verrà costruita la squadra del futuro: al posto di Milinkovic Savic molto probabile un innesto dalla Serie A come Frattesi o Zielinski.