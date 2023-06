Super derby tra Juve e Milan: arriva un campione del mondo

La stagione è appena andata in archivio ma è già super derby tra la Juventus e il Milan: in arrivo un campione del mondo

Il campionato è finito da pochi giorni, il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti il 1° luglio, eppure si registrano già i primi scossoni, anzi, in un caso un vero e proprio terremoto.

Gerry Cardinale, dopo un vertice in un hotel milanese che è stato più che altro una sorta di resa dei conti, ha dato il benservito a Paolo Maldini e Frederic Massara. Su due piedi, senza tentennamenti ma col tipico piglio decisionista yankee.

In particolare, con una nota ufficiale, dunque, il club rossonero ha ufficializzato il divorzio dal Direttore dell’Area tecnica, Paolo Maldini, con effetto a decorrere dal 5 giugno scorso, quindi retroattivo.

Come si legge nel suddetto comunicato, dopo i ringraziamenti di rito all’ex capitano rossonero per aver contribuito al conquista dello scudetto e al ritorno in Champions League, “le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il coach della prima squadra riportando direttamente all’Amministratore Delegato“.

Calciomercato Juve e Milan, possibile super derby per Nicolas Otamendi

Decisione, quella di Gerry Cardinale di separarsi dai suoi due uomini mercato, improvvisa e in controtendenza. Di solito a pagare per tutti per una stagione deludente è l’allenatore. Invece, Stefano Pioli, in virtù anche di altri due anni di contratto, è stato confermato (almeno per il momento) sulla panchina del Milan.

Ai due ormai ex dirigenti rossoneri fatale, più che una stagione al di sotto delle aspettative, è stato il fallimento del mercato con il 70% del budget di 50 milioni investito su Charles De Ketelaere, il flop rossonero, oltre altri acquisti che non si sono rivelati indovinati.

Comunque, non solo addii al Milan. Anzi. Secondo quanto twittato dal sempre ben informato Ekrem Konur, il Milan starebbe monitorando il 35enne difensore Nicolas Otamendi.

Tuttavia, sempre secondo quanto si legge nel sopraddetto tweet, anche la Juventus ha messo gli occhi sull’argentino campione del mondo in Qatar.

Dunque, si profila un super derby di mercato tra i bianconeri e rossoneri per assicurarsi le prestazioni di un difensore roccioso, grintoso, di grande esperienza internazionale e vincente visto che ha abbinato al titolo iridato quello nazionale portoghese con la maglia del Benfica.

Un profilo, quindi, che farebbe comodo a entrambe anche perché, in ragione del suo curriculum e del suo indubbio carisma, diventerebbe in breve tempo uno dei leader dello spogliatoio.

Chi la spunterà? Al calciomercato l’ardua sentenza…