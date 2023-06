Volley, Kayla Simmons ha sbagliato taglia: la foto in bikini è esplosiva

La foto postata su Instagram da Kayla Simmons ha fatto il pieno di like: le forme della pallavolista sono da capogiro

E’ diventata famosa come pallavolista ma da qualche tempo la sua principale attività sembra essere un’altra. Stiamo parlando di Kayla Simmons, giocatrice di volley statunitense che sta riscuotendo un consenso gigantesco su Instagram grazie ad alcune foto davvero mozzafiato.

Non sono poche le atlete che hanno deciso di mettere in secondo piano il proprio impegno nello sport per concentrarsi principalmente sui social e diventare a tutti gli effetti delle influencer. I fan vanno in visibilio quando queste atlete – tenniste, nuotatrici e pallavoliste, ma anche calciatrici – pubblicano qualche nuovo post su Instagram. Spesso si tratta di immagini dove le dirette interessate mettono in mostra il loro fisico da urlo, alzando notevolmente la temperatura.

Vale lo stesso anche per Kayla Simmons, la 27enne che ha giocato per la squadra della Marshall University e che ora ha raggiunto una popolarità enorme sui social. L’atleta americana, che viaggia spesso tra Los Angeles e Londra, ha deciso anche di aprire un suo account su OnlyFans in modo da trarre il massimo profitto possibile dalla sua nuova attività.

Kayla Simmons è strepitosa su Instagram: fan scatenati

Le sue prime foto su Instagram non erano troppo provocanti, ma con il passare del tempo Kayla Simmons ha scelto di alzare il tiro e proporre scatti sempre più ‘hot’, per la gioia dei suoi tantissimi follower. Ormai oltre un milione di fan segue la Simmons su Instagram e spera sempre in qualche nuova foto.

Proprio ieri la pallavolista ha voluto accontentare la sua enorme platea di follower, proponendo uno scatto che ha mandato letteralmente in delirio tutti i suoi fan. Nella foto, infatti, Kayla Simmons si mostra con un bikini davvero minimo: i suoi seni strabordano e l’indumento riesce a malapena a coprire i capezzoli.

Nell’immagine Kayla Simmons tiene in mano una palla da volley, quasi a voler ricordare che in fondo è ancora una pallavolista, anche se ormai quasi come hobby.

Lo sguardo dell’atleta è di lato, mentre la lunga chioma bionda scivola sulle sue spalle. Il post ha già ricevuto più di 30.000 like: in tantissimi hanno voluto lasciare un commento per complimentarsi con la Simmons per le sue forme da urlo. “Penso ci sia qualcosa che non va nei miei occhi, non riesco a toglierteli di dosso“, si legge in uno dei commenti comparsi sotto al post della pallavolista.