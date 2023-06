Zaccagni e l’addio alla Lazio: offerta da capogiro

Il calciatore biancoceleste, protagonista di un’ottima stagione, è cercato anche dai club di Premier: Lotito potrebbe vacillare

Una stagione da incorniciare per Zaccagni.Un’annata che lo ha visto andare a segno 10 volte, con 7 assist, in 35 gare di campionato.

Poi quel gol nel derby di ritorno, decisivo nella vittoria della sua Lazio. E, per ultimo, ma non in senso cronologico, la paternità: dall’unione con Chiara Nasti, nota fashion influencer, il 16 novembre del 2022 è nato il primogenito Thiago.

Una gioia che il nativo di Cesena ha subito voluto fissare sulla sua pelle con un bel tatuaggio.

È stato insomma un anno indimenticabile per Mattia Zaccagni, che anche grazie all’aiuto di Maurizio Sarri ha trovato la sua definitiva consacrazione.

Unico neo, per certi versi inspiegabile, la mancata convocazione di Roberto Mancini per i match di Nations League in programma subito dopo la finale di Champions League.

E dire che, dopo l’infortunio di Berardi, sembrava cosa fatta per una maglia in Azzurro. Invece nulla, il Ct ha preferito fare altre scelte.

Poco male, vorrà dire che il calciatore si godrà la famiglia con le orecchie bene aperte sul possibile ‘trillo’ del telefono. Già perchè Zaccagni piace. Eccome se piace.

Alcune squadre di Premier League hanno già messo gli occhi su di lui. Il futuro potrebbe essere lontano da Roma.

35 milioni sul piatto: Lotito vacilla su Zaccagni

Si sa, in Inghilterra la disponibilità ecomomica dei club è diversa rispetto a tutti gli altri paesi d’Europa.

Accade così che anche due società non di primissimo piano – ma non per questo non ambiziosi – come Aston Villa e West Ham, possono portare l’assalto al trequartista della Lazio mettendo sul piatto fino a 35 milioni.

Il patron biancoceleste Lotito, già alle prese con la ‘grana’ Milinkovic-Savic (il Sergente non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2024), potrebbe cedere alle lusinghe d’Oltremanica. La plusvalenza sul cartellino del romagnolo sarebbe di quelle importanti.

Il presidente ci riflette su, il giocatore pure. Un’esperienza in Premier League sarebbe il coronamento di una carriera fatta di gavetta e poi salita costantemente di livello.

Lato economico sia Villans che Hammers garantirebbero al calciatore un ingaggio che non avrebbe nulla a che vedere con quanto percepito alla Lazio.

Bisognerebbe capire anche cosa ne pensa Lady Zaccagni, che potrebbe essere attratta, nel caso in cui la destinazione fosse il West Ham, dalla calamita Londra. Una città in cui la popolarità della blogger potrebbe avere un’ulteriore impennata…