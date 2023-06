28 milioni netti, il PSG ‘beffa’ di nuovo l’Inter

Il PSG è pronto ad intervenire immediatamente sul mercato beffando l’Inter: l’offerta monstre complica i piani dei nerazzurri

Il club parigino pensa al futuro e ragiona sui possibili acquisti. Uno dei principali obiettivi interessa anche all’Inter.

Il PSG ha vissuto un’annata al di sotto delle aspettative. I parigini hanno vinto la Ligue 1 con più difficoltà del previsto, tanto che il Lens, giunto secondo, ha chiuso il campionato con un solo punto di svantaggio.

Il percorso in Champions League si è interrotto agli ottavi in seguito ad un doppio confronto negativo contro il Bayern Monaco: ancora una volta, dunque, il grande sogno non si è realizzato.

La dirigenza ha già iniziato a pianificare il futuro e non ne farà parte Galtier, che sarà esonerato dopo una stagione dal suo ingaggio: il grande favorito per la sua eredità è Nagelsmann. In tema mercato, invece, c’è un obiettivo che complica i piani dell’Inter.

Negli ultimi anni, il PSG si è sempre reso protagonista sul mercato con un unico obiettivo: costruire una squadra in grado di vincere la Champions League. Tuttavia, i parigini hanno raggiunto la finale una sola volta (nel 2020), per poi perderla contro il Bayern Monaco.

Inoltre, non tutti gli innesti hanno fornito un apporto determinante. Ad ogni modo, il sogno non è svanito e la campagna acquisti sarà fondamentale ancora una volta.

Il PSG irrompe sul mercato: puntato un obiettivo dell’Inter

I parigini hanno già chiuso due colpi: Asensio (a parametro zero dal Real Madrid) e Ugarte (€60 milioni dallo Sporting). A loro, come ben noto, si aggiunge anche l’arrivo di Skriniar a zero dall’Inter: l’accordo con il difensore slovacco è stato raggiunto già negli scorsi mesi e sarà ufficializzato dopo la finale di Champions League.

Con i nerazzurri, però, potrebbe esserci un altro incrocio: uno degli obiettivi principali per l’attacco, infatti, sarebbe Marcus Thuram.

L’attaccante francese è stato molto vicino all’arrivo a Milano due anni fa, ma la trattativa è saltata all’ultimo a causa di un grave infortunio rimediato dal giocatore.

Il suo contratto è in scadenza e l’Inter avrebbe rimesso gli occhi su di lui, ma il Paris Saint-Germain sarebbe pronto ad offrirgli un quadriennale da 7 milioni di euro annui. Si tratterebbe di una cifra difficilmente pareggiabile e, non a caso, i nerazzurri avrebbero già individuato un altro possibile rinforzo offensivo (si tratta di Lukebakio).

Il PSG, dunque, potrebbe accelerare nei prossimi giorni per chiudere subito la trattativa evitando così eventuali inserimenti da parte di altre big europee. Thuram è sempre più lontano dall’Italia: la sua prossima tappa sarà la Francia.