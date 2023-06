Andrea Delogu piccante: la copre solo una fascia

La splendida Andrea Delogu torna a far parlare di sè grazie ad uno scatto davvero sexy pubblicato sui social: i fan sono impazziti

Il mondo dello spettacolo italiano ha diversi personaggi che, giorno dopo giorno, rimangono sulla cresta dell’onda. Acclamati e seguiti sempre più, uno di questi è sicuramente la bellissima Andrea Delogu. Una donna dai diversi volti, tutti estremamente belli, che con anche simpatica e tanta ironia ha conquistato migliaia di fan sui suoi profili social.

La speaker e conduttrice si è sempre mostrata genuina, tanto dietro alla telecamera quanto nella vita di tutti i giorni. La sensuale romagnola, sul suo profilo Instagram dove conta ben 631mila followers, in questo caso è tornata a mostrare il suo corpo assolutamente perfetto con degli scatti da urlo. Andrea Delogu nasce il 23 maggio 1982 a Cesena e la sua carriera, inizialmente, la vede come speaker emergente in diverse emittenti radiofoniche.

Il suo talento al microfono è indiscutibile e la naturalezza con cui conduce tutt’ora i suoi programmi la rendono tra le voci più gradite e accoglienti del panorama nazionale. Ha condotto numerosi programmi radiofonici, dove ha trattato di musica ma anche di spettacolo e attualità. Un personaggio che, oltre ad essere estremamente bravo nel suo lavoro, è anche clamorosamente sexy.

Anche la televisione, col passare degli anni, non può che accoglierla di buon grado: la ricordiamo in ‘TRL’ su MTV così come ‘Parliamone sabato’ andato in onda su Rai 3. Esattamente un anno fa, al fianco dell’ex ballerino di ‘Amici’ Stefano De Martino, ha condotto con un grande successo e ascolti importanti il ‘Tim Summer Hits’. Anche quest’anno tra Roma (17, 18,19 giugno) e Rimini (6,7,8 luglio) la rossa Delogu condurrà l’evento che è destinato a riscuotere un altro successone.

Andrea Delogu è bollente: lo scatto fa girare la testa

Andrea Delogu è anche una rinomata scrittrice: tra i suoi libri più apprezzati sicuramente ‘Blackout’ e ‘Sottosopra’. Lo scorso febbraio, in occasione del Festival di Sanremo, ha condotto il ‘Prima Festival’: a sceglierla è stato in prima persona il direttore artistico Amadeus.

Ma la speaker e conduttrice ha dimostrato di essere molto di più: di tanto in tanto, sui social, posta foto che mozzano letteralmente il fiato ai suoi tanti ammiratori. Ed è proprio l’ultima ad aver lasciato a bocca aperta un pò tutti. Una mano sulla testa, il corpo tonico e perfetto coperto da una fascetta nera all’altezza del seno ed un’espressione quasi imbronciata.

In bella vista le gambe sinuose ed i due tatuaggi – uno sulla caviglia l’altro sulla spalla sinistra – che la rendono più bella ed interessante che mai. La Delogu, con questo scatto bollente ha ricevuto 42300 likes e ben 723 commenti: la maggior parte dei quali, anche se con un tono colorito, elogiano la sua indiscutibile sensualità davanti all’obiettivo.