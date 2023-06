Boom Inter: Juve bruciata, ha scelto i nerazzurri

Testa alla finale, ma in casa Inter il mercato continua a tenere banco: bruciata la concorrenza della Juventus

Mancano ormai poche ore alla finale che vedrà da una parte l’Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola. Squadre diverse ma unite dalle medesimi intenzioni: uscire vincitrici dall’Atatürk di Istanbul.

I pronostici sono tutti a favore dei Citisenz, alla loro seconda finale in tre anni, ma l’Inter è pur sempre Inter, una squadra con una ricca storia alle spalle e che deve onorare al meglio i suoi illustri colori.

Vero è che la società è ora concentrata solo sulla partita del 10 giugno, ma contestualmente i massimi dirigenti nerazzurri stanno cercando di pianificare le prossime mosse del prossimo mercato.

Il primo obiettivo sarebbe quello di far rimanere i prezzi pregiati, obiettivo non semplice viste le voci che arrivano dall’estero, in primis su Lautaro Martinez. Successivamente, ci sarà bisogno di mettere mano a quei reparti che necessitano di qualche ritocco.

L’Inter ha bisogno di garanzie specifiche soprattutto tra i pali con Andrè Onana, una delle rivelazioni di quest’anno, che è attirato da varie piste estere.

Peserà molto la finale di Istanbul e il camerunese, malgrado l’amore per i colori nerazzurri espresso più volte, potrebbe decidere di partire direzione Premier League.

Non c’è stato ancora nessun contatto, ma la società nerazzurra intende non rimanere scoperta nel caso in cui Onana decidesse di abbracciare qualche nuova esperienza internazionale.

Inter, tutto sul portiere: osserva la Juventus

Rispunta in tal senso il nome di Guglielmo Vicario, numero uno dell’Empoli e grande protagonista degli ultimi anni in Serie A.

Rendimento mostruoso quello del portiere nato a Udine nel 1996: oltre a essere una saracinesca tra i pali, riesce a dimostrarsi superiore alla concorrenza sulle uscite e costruzioni dal basso. Sarebbe il profilo ideale dell’Inter, ma sullo sfondo la Juventus non molla la presa.

Anche in casa bianconera si sta riflettendo sul futuro della propria porta in quanto non è detto che Wojciech Szscesny rimanga a Torino. Dunque, anche la Vecchia Signora vorrebbe convincere l’Empoli per Vicario, ma al momento l’Inter sembra in vantaggio.

Diverse fonti tuttavia riferiscono che, nel caso in cui Onana dovesse rimanere a Milano, farebbe lo stesso Vicario che non lascerebbe la Toscana. Se ciò invece non dovesse accadere, l’Inter avrebbe ampie possibilità di chiudere l’operazione di mercato subito dopo la finale col Manchester City.