Milan o Roma: N’Dicka ha deciso, firma in arrivo

Il futuro di Evan N’Dicka sarà in Italia. Il difensore ha fatto la sua scelta tra Milan e Roma ed ora la firma è in arrivo. Presto l’ufficialità del trasferimento.

Una cosa è certa: Evan N’Dicka è pronto a ‘sbarcare’ in Serie A. L’ex Eintracht Francoforte ha rifiutato tutte le destinazioni estere per sposare il progetto di un club italiano. Si tratta di una opportunità molto importante per il calciatore, che ha voglia di rilanciarsi e dimostrare di potre competere per traguardi importanti.

Nei giorni scorsi si era parlato di un duello di calciomercato molto serrato tra Milan e Roma per N’Dicka. Ora, secondo quanto riferito da Sky Sport, il calciatore ha deciso e la firma è vicina.

E’ stato ormai definito il futuro di N’Dicka e a questo punto manca davvero solamente la firma per mettere tutto nero su bianco e consentire al calciatore di iniziare questa nuova esperienza. Stiamo parlando di un giocatore che al termine di questa stagione ha annunciato la volontà di iniziare una avventura diversa dalla precedente ed ha fatto davvero di tutto per firmare per questo club e quindi ora davvero siamo arrivati ai dettagli.

Nonostante l’inserimento all’ultimo momento del Milan, N’Dicka ha scelto la Roma e a questo punto l’operazione di calciomercato è davvero vicina alla conclusione. Gli agenti del difensore sono in attesa dei documenti e subito dopo sarà messo nero su bianco. Decisiva la volontà del diretto interessato nonostante una squadra rossonera che ha provato a sbaragliare la concorrenza inutilmente.

Sicuramente ora l’obiettivo è quello di arrivare il prima possibile alla fumata bianca per cercare di chiudere tutto e dare a Mourinho il secondo rinforzo di calciomercato. Un arrivo importante considerando il fatto che molto probabilmente Ibanez nelle prossime settimane lascerà la squadra e quindi serviva un giocatore con determinate caratteristiche.

Il matrimonio tra N’Dicka e la Roma quasi certamente si farà prima dell’inizio della sessione estiva di calciomercato. Il giocatore, infatti, ha detto sì a questa proposta ed ora non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere l’annuncio ufficiale e consentire al centrale di unirsi alla rosa di Mourinho.

Si tratta di una occasione importante per entrambi. E sicuramente il fatto che N’Dicka ha voluto fortemente la Roma in questo calciomercato rappresenta una grande soddisfazione per il club giallorosso dopo una stagione assolutamente positiva.