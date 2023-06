Calciomercato, Weah e Thuram in Serie A: ma con doppio tradimento

Marcus Thuram e Timothy Weah sono due fra i giocatori più seguiti e richiesti di questo -imminente- calciomercato estivo. Entrambi figli d’arte, dopo le ottime stagioni in maglia, rispettivamente, Borussia Monchengladbach e Lille, sono entrambi intenzionati a compiere un importante salto di qualità in carriera, anche perché i loro nomi sono stati accostati ad alcuni dei più importanti club d’Europa.

Thuram e Weah fanno dunque ‘rumore’ ma, a quanto pare, i due giovani giocatori sarebbero pronti a seguire alle orme dei loro genitori. Stando alle ultime notizie, infatti, entrambi i ragazzi sembrerebbero essere pronti a trasferirsi in Serie A nel prossimo calciomercato, iniziando così la loro avventura in Italia, con maglie però diverse.

Calciomercato Serie A: ecco Weah e Thuram, “scambio” di maglie

Importanti novità arrivano in merito al futuro nel prossimo calciomercato sia di Timothy Weah che di Marcus Thuram. Dopo essersi messi in mostra con le maglie, rispettivamente, di Lille e Borussia Monchengladbach, i due figli d’arte sono infatti entrati nel mirino dii tantissimi club, pronti ad ingaggiarli per rinforzare i propri reparti offensivi nella prossima estate.

Sia Thuram che Weah sono delle vere e proprie opportunità di mercato, visto che il francese sarà svincolato dal prossimo primo di luglio mentre l’americano andrà in scadenza col Lille nel giugno 2024. Ovviamente in queste primissime settimane post stagione, anche a fronte di questo, i nomi dei due attaccanti sono stati accostati a tantissimi club, ma a quanto pare il futuro ha in serbo per loro la stessa destinazione: la Serie A. Stando alle ultime notizie, i figli di Liliam e George sono pronti a seguire le orme dei loro genitori, anche se a “maglie invertite”.

Come raccontato da Tuttosport, infatti, Weah è diventato obiettivo della Juventus per il prossimo calciomercato, con l’obiettivo di sostituire Di Maria, mentre Thuram è il primo nome per il nuovo attacco del Milan, alla ricerca di un bomber che possa alternarsi con Giroud nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Weah per sostituire Di Maria: le ultime

Dopo l’addio di Angel Di Maria la Juventus è alla ricerca di un nuovo esterno d’attacco per la prossima stagione. In queste settimane la Vecchia Signora avrebbe monitorato e chiesto informazioni per diversi profili, ma a quanto pare nelle ultime ore avrebbe preso sempre più quota quello di Timothy Weah.

Classe 2000, americano, nonostante neanche una rete messa a referto, il figlio dell’ex leggenda del Milan George si è messo in mostrai in Ligue 1 con la maglia del Lille, attirando su di sé l’attenzione della Juventus e non solo. Stando a dati Transfermarkt, per convincere i Les Dogues a vendere Weah serviranno almeno 12 milioni di euro, ma la scadenza di contratto nel 2024 potrebbe far abbassare le richieste economiche dei francesi.

Calciomercato Milan, Thuram prima scelta: occhio alla concorrenza

Marcus Thuram è la prima scelta per l’attacco del Milan. Stando alle ultime notizie la nuova dirigenza rossonera avrebbe già allacciato i contatti con l’entourage del giocatore per cercare di affrettare i tempi, ma sul figlio d’arte forte è anche l’interesse del PSG, che al momento sembrerebbe essere in netto vantaggio.