Cardinale caccia pure Pioli: ecco il nuovo allenatore del Milan

Stando agli ultimi rumors pare proprio che Cardinale voglia fare fuori anche Stefano Pioli: circola già il nome del sostituto

Il clamoroso esonero di Paolo Maldini e Ricky Massara ha fatto molto rumore, non soltanto nell’ambiente milanista. In pochi si aspettavano una decisione del genere a fine stagione, tenendo conto di come i due dirigenti siano riusciti a riportare in alto il Milan in questi ultimi anni.

Dopo aver preso il Diavolo in una situazione decisamente complicata, Maldini e Massara hanno indovinato una serie di mosse (tra cui il ritorno di Ibrahimovic) che hanno consentito ai rossoneri di rialzare la testa e tornare ai vertici.

Nella scorsa stagione il Milan ha conquistato il suo diciannovesimo scudetto dopo undici anni di digiuno, prevalendo in un appassionato testa a testa con i rivali dell’Inter.

Quest’anno in Serie A le cose non sono andate altrettanto bene, anche se la truppa di Pioli è riuscita comunque a centrare la qualificazione alla prossima Champions League (complice anche la penalizzazione della Juve, ndr).

In più, il Milan ha disputato un’eccellente Champions, tornando tra le prime 4 d’Europa e fermandosi solo in semifinale contro l’Inter. Risultati che a Milanello non si vedevano da molti anni.

Terremoto Milan, Cardinale caccia anche Pioli: c’è il sostituto

Non è comunque bastato a Maldini e Massara per proseguire il loro lavoro da dirigenti del Milan. Tra le ragioni della scelta di Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, ci sono i troppi errori di mercato (su tutti De Ketelaere), mentre Maldini era ormai arrivato ai ferri corti con Pioli, tanto da volerlo sostituire con Pirlo dopo lo 0-2 casalingo contro lo Spezia.

Ma allora la posizione di Pioli è solida o anche l’allenatore rischia? Stando agli ultimi rumors pare proprio che Cardinale voglia esonerare anche il tecnico. Era stato proprio il proprietario del Milan a bloccare i tentativi di Maldini di sollevare Pioli dall’incarico, ma ora le voci provenienti da Milano rivelano che la panchina del tecnico di Parma è più che traballante.

Cardinale sembra aver già individuato l’allenatore che dovrà sedersi sulla panchina rossonera nella prossima stagione. Si tratta di Antonio Conte, che ha rescisso qualche mese fa il suo contratto con il Tottenham e che può quindi accasarsi liberamente con il club rossonero. Tuttavia il tecnico salentino viene seguito con attenzione anche dalla Roma, dato che Mourinho potrebbe lasciare i giallorossi.