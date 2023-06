Il bomber via per lo scambio: affare Milan-Bologna

Un affare da fare in due, la trattativa è sicuramente possibile: il Milan vorrebbe il pezzo pregiato che gioca con il Bologna

Paradossalmente Milan e Bologna non sanno da cosa ripartiranno, ma per i motivi più opposti del mondo. I rossoneri potrebbero infatti decidere, dopo aver detto addio agli uomini di mercato Maldini e Massara, di cambiare anche guida tecnica. Se a breve dovesse sapersi che è partito anche Stefano Pioli, in casa milanista sarebbe rivoluzione. Ma al Bologna le cose potrebbero essere altrettanto difficili…

Non sanno se ripartiranno dal loro attuale allenatore anche i felsinei, perché Thiago Motta ha fatto davvero bene in Emilia-Romagna ed ora è seguito da tante società importanti. Psg in primis.

Probabile. infatti, che al Bologna stiano già correndo ai ripari. Sarà difficile trattenere ancora l’ex calciatore dell’Inter, ma non per questo non si iniziano a portare avanti trattative che potrebbero essere vantaggiose. Una, per esempio, potrebbe essere iniziata proprio per mano della dirigenza rossonera.

Alcune idee sono tanto importanti che si portano letteralmente avanti da sole. Chi verrà al posto di Maldini non si sa ancora – ad oggi nessuno – ma che al Milan, così come a diverse squadre italiane interessi il centrocampista Lewis Ferguson, questo senz’altro sì. I rossoneri non vorrebbero lasciarsi sfuggire l’occasione e starebbero già parlando con gli emiliani.

Scambio Milan-Bologna: via il bomber rossonero

L’ex calciatore dell’Aberdeen, classe ’99, ha fatto molto bene al suo primo anno di Serie A. Per lui si prospetta un futuro radioso, in un club con ambizioni ancor più alte di quelle del Bologna.

Lo scozzese che gioca anche da trequartista oltre che da centrale di centrocampo, ha chiuso la stagione con un bottino di 7 gol in 32 presenze in campionato. Per il suo cartellino, la concorrenza è già altissima.

Ma gli affari si fanno sempre in due e c’è qualcosa che il Milan ha e che al Bologna potrebbe interessare. I rossoneri non hanno intenzione di pareggiare solo l’offerta economica di eventuali altre società, ma sembra che vogliano proporre uno scambio.

Soldi più l’attaccante, Lorenzo Colombo per avere Ferguson subito. 21 anni, Colombo è stato in prestito prima alla SPAL in Serie B, poi al Lecce in massima serie, con ottimi risultati.

Nella stagione appena conclusa è stato impiegato poco da titolare, giocando comunque in totale per 34 volte tra campionato e Coppa Italia. I gol del ragazzo brianzolo sono state 6.

Al Milan, il ragazzo sarebbe ancora chiuso e così ecco l’idea di cederlo definitivamente per arrivare a Ferguson. Colombo, dal canto suo, troverebbe una società che gli consentirebbe di giocare senza ulteriori prestiti. Da conoscere gli sviluppi nelle prossime settimane.