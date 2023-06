Juventus, tutto deciso: sarà il prossimo allenatore

In casa Juventus, terminata la stagione, sono già state sciolte le riserve anche in merito a quale sarà il prossimo allenatore dei bianconeri: le ultimissime

Le vicende extra-campo hanno assorbito la maggior parte delle energie della Juventus, durante la stagione 2022-23. Non è stato semplice gestire la squadra dal punto di vista dei risultati sportivi, mentre il marasma delle sentenze ne condizionata la classifica e nel frattempo cambiava l’intero organigramma del Consiglio d’Amministrazione.

Si è conclusa l’era Andrea Agnelli e parte in qualche modo un nuovo progetto, dopo aver terminato l’annata a secco di trofei e al settimo posto in classifica, alla luce della penalizzazione e in attesa anche del verdetto della UEFA sulla partecipazione dei bianconeri alle competizioni europee.

Ai microfoni di ‘SKY’ ha parlato a lungo Maurizio Scanavino, amministratore delegato del club di Torino, il quale ha esordito, affermando: “Non dimentichiamo la bufera vissuta. In alcune occasioni le performance sul campo sarebbero potuto essere migliori. Sul campo abbiamo ottenuto il terzo posto e stiamo stati a un passo dalle finali dei due trofei per i quali abbiamo lottato. Sul finale invece il crollo è stato dovuto a situazioni psicologiche”.

Ciò non significa che alla Juventus sia andato giù di aver concluso la stagione senza nessun trofeo in bacheca, considerati soprattutto gli ultimi anni di successi. Lo afferma il dirigente: “Comprendiamo il malumore dei tifosi, siamo sulla stessa barca. È stata un’altalena emotiva. Se pensiamo al futuro ci vogliono piedi per terra. Siamo riusciti ad avere dei punti fermi”.

Juventus, l’Ad Scanavino mette a tacere le indiscrezioni sul futuro allenatore: ecco chi sarà

Proprio a riguardo di punti fermi e certezze, arrivano importanti dichiarazioni rispetto a quale sarà la guida tecnica per la prossima stagione. La posizione di Massimiliano Allegri in qualità di allenatore, afferma Maurizio Scanavino, non è mai stata in discussione.

“Allegri non è mai stato in discussione. Con lui condividiamo tutti gli scenari futuri, sia la gestione sportiva sia l’organizzazione all’interno di un quadro societario ancora complicato sia le scelte di calciomercato. Lui è la persona più adatta per la parte sportiva”.

Maurizio Scanavino dettaglia in seguito, all’emittente satellitare: “Con mister Allegri ci incontriamo e abbiamo contatti quotidiani sempre. Non soltanto prima o dopo Udine. In questi mesi abbiamo attraversato insieme la bufera. Per certi aspetti il nostro rapporto, che è nato solo pochi mesi fa, si è consolidato in tempi rapidi. Non sono mancati momenti di confronto, anche accessi sebbene raramente. E comunque sempre nel contesto di una critica costruttiva al fine di fare il bene della società”.