Lazio, Sarri costretto a “tifare” Juve: il motivo

Maurizio Sarri si trova ancora una volta a osservare quanto avviene in casa Juve, in questo caso da primo spettatore e non da protagonista diretto.

Il tecnico della Lazio valuta cosa succede a Torino, in particolare è il calciomercato a portare intrecci tra bianconeri e il club di Lotito. Un obiettivo in particolare sembra quello giusto per alzare nettamente la qualità del gruppo.

Sono trascorsi circa tre anni dall’avventura di Maurizio Sarri alla Juve, ma sembra esser passata un’intera vita, tutto sommato. E non solo per fatti calcistici, la pandemia ha portato ad allungare i ricordi e non sono tutti piacevoli nel nostro quotidiano. Il mondo del calcio ha saputo rialzarsi e, come nel caso di Sarri, trovare anche qualche altra occasione.

La terza stagione alla Lazio sarà quella del boom, per molti i biancocelesti sono anche pronti a lottare per lo scudetto. Novità importante in casa biancoceleste e, proprio per questo, servirà un rinforzo dalla Juve che possa far aumentare le chance della Lazio.

Il calciomercato della Lazio sarà inedito in questa stagione, dopo ben quindici anni Igli Tare non si occuperà di trattative in entrata e uscita.

Una novità importante, il nuovo ds dovrebbe essere Angelo Fabiani e molto più “potere” sarà dato al tecnico, che avrà il compito di scegliere i rinforzi adatti per il salto di qualità. Pochi ma buoni, funzionali al suo gioco: serviranno almeno tre-quattro elementi di qualità per allargare la rosa dei titolari.

Lazio, arriva un bianconero gradito da Sarri

E un big sembra pronto, dopo l’avventura alla Juve: Milik vice Immobile della Lazio, sarebbe un colpo più che adatto. Il centravanti polacco ha giocato in prestito ai bianconeri, è di proprietà del Marsiglia e non tornerà in Francia.

Il polacco però non è così sicuro di essere riscattato dalla Juventus, che ha un diritto fissato a sette milioni di euro, relativamente a poco prezzo considerando le qualità dell’attaccante. Bomber affidabile ma forse non troppo continuo dal punto di vista fisico, è stato già allenato da Sarri a Napoli: il mancato riscatto bianconero porterebbe la Lazio a chiudere l’affare.

Milik nella Lazio di Sarri, un centravanti moderno e affidabile in campo che può alternarsi con Immobile e anche giocargli a fianco, come ha già dimostrato anche con Vlahovic. Il polacco accetterebbe la meta biancoceleste, il suo obiettivo è di restare in Italia. Giocare poi in Champions League con il suo maestro dei tempi di Napoli avrebbe tutto un altro sapore.