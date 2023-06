Mou in ansia: rischia di saltare un altro affare

Mourinho lavora al mercato della Roma, ma non mancano le difficoltà: un altro grande colpo low cost rischia di saltare.

Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato. Le difficoltà per la Roma di Mourinho, invece, sì.

Dopo l’ennesima stagione dalle forti emozioni, la squadra giallorossa si trova più o meno allo stesso punto in cui si trovava lo scorso anno.

In campionato ha vissuto una stagione di grandi difficoltà, in Europa si è fatta valere ma senza raggiungere l’unico vero obiettivo, la qualificazione alla Champions League. E quest’anno non c’è stata nemmeno la consolazione del trionfo in una delle “coppe minori”.

Il mercato resta quindi molto difficile per la formazione capitolina, e anche i colpi apparentemente più abbordabili rischiano di saltare.

Consapevole dei limiti economici della società giallorossa, lo Special One a quanto pare avrebbe deciso di proseguire nella sua avventura romanista, con la speranza che il terzo anno possa diventare quello giusto per raggiungere finalmente il traguardo per cui è stato lautamente pagato, la qualificazione alla Champions.

Per farlo, il tecnico ha però bisogno di rinforzi sul mercato. E quei rinforzi bisognerà pur pagarli in qualche modo.

Ed è qui che arrivano le difficoltà. Probabilmente il club non farà un altro mercato da 7 milioni di investimenti (più i vari arrivi a parametro zero). Qualcosa in più potrebbe riuscire a spendere. Ma non potrà affrontare certo le spese folli che servirebbero a Mou per far fare un vero salto di qualità alla propria formazione.

Ed è questo che maggiormente tiene in ansia il tecnico portoghese, consapevole che molti dei suoi obiettivi potrebbero sfumare proprio sul più bello.

Roma, difficoltà sul mercato: un altro affare sta per sfumare

Sono diversi i reparti che necessiterebbero di interventi per poter essere più competitivi nella prossima stagione. Non tanto la difesa, che in un modo o nell’altro ha retto anche quest’anno, quanto l’attacco, privato nell’ultima giornata anche di Abraham, costretto ai box per molti mesi anche nella prossima stagione, e soprattutto il centrocampo.

Per rafforzare la mediana, in particolare, Mou aveva individuato un calciatore giovane, di esperienza e di grandissimo talento, pronto a lasciare la sua attuale squadra a causa di una retrocessione non programmata. Ma anche per lui stanno sorgendo grandi difficoltà.

Il nome in questione è quello di Youri Tielemans, ex gioiello dell’Anderlecht, stella del calcio belga ancora in cerca della definitiva consacrazione, dopo diverse stagioni di alti e bassi al Leicester.

Arrivato in Premier nel lontano 2018, il centrocampista classe 1997 ha disputato un paio di stagioni di alto livello, ma non è stato in grado di far fare alla propria squadra il salto di qualità, e in questa stagione non è riuscito a evitare, nonostante 3 gol e 2 assist messi a segno, l’ignominiosa retrocessione per le Foxes.

Vederlo in Championship sarebbe uno spreco, e così il suo addio al Leicester dopo il risultato sportivamente drammatico maturato sul campo appare scontato, considerando anche che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023 e che non c’erano già prima margini per un rinnovo.

Il problema per la Roma sta nel fatto però che in questo momento non può permettersi di partecipare ad aste, e che altre squadre starebbero tentando il belga con contratti molto importanti.

Ad esempio l’Aston Villa di Emery, che gli garantirebbe un posto in Conference League e, soprattutto, gli permetterebbe di restare in Premier, obiettivo numero uno in questo momento nella carriera del belga.

Riuscirà la squadra giallorossa, che può offrire un progetto importante ma non ancora la Champions, a superare la concorrenza dei Villains ed eventualmente delle altre sirene inglesi che busseranno alla porta del mediano belga? Al momento fare un pronostico è difficile.

La sensazione è che l’affare non sia impossibile, ma darlo per scontato sarebbe un azzardo. Con buona pace di Mourinho, costretto a convivere con un’ansia che, probabilmente, non lo abbandonerà fino alla fine del mercato.