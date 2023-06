Pranzo esplosivo: Claudia Ruggeri incontenibile

A pranzo con Claudia Ruggeri, immagine da sogno per tutti gli ammiratori della showgirl: primo piano da urlo, che curve

Quando si sente parlare della Miss, ormai è inevitabile pensare immediatamente alla fantastica Claudia Ruggeri. Un volto sempre più amato dai telespettatori e dai navigatori del web, una bellezza prorompente che non lascia scampo e diventata riconoscibilissima, un marchio di fabbrica che non delude mai le attese.

La 39enne soubrette romana è la star indiscussa di Avanti un Altro, uno dei programmi televisivi dal maggior seguito sul piccolo schermo italiano.

Un quiz show a premi che ha riscosso fin da subito un grande successo e che lo deve non solamente al format del gioco, estremamente dinamico e divertente, né solo alla presenza di Paolo Bonolis alla conduzione.

Lo showman con le sue trasmissioni è una garanzia, ma la vera marcia in più del programma è rappresentata dalla presenza delle bellezze del ‘minimondo’ che colorano le puntate con i loro ingressi in onda, fatti di fascino sublime e incontenibile.

Claudia è, per l’appunto, la popolarissima Miss, il non plus ultra, che si è guadagnata un seguito notevole anche sui social. Dove conta ormai oltre un milione e 300 mila followers su Instagram, una cifra che la posiziona tra le presenze più acclamate del web. Anche, se non soprattutto, in questo periodo di pausa estiva del programma.

Occorrerà attendere la nuova stagione per rivederla in onda, ma gli scatti estivi di Claudia ci aiuteranno eccome a combattere la nostalgia.

Claudia Ruggeri, la trasparenza che è una bomba: sotto la maglietta si vede quanto basta, lato A da schianto

L’attesa per le immagini dalle spiagge si fa sempre più spasmodica, le prime anticipazioni in costume hanno lasciato il segno e non poteva essere altrimenti. Ma anche in altre situazioni Claudia fa trasparire, è proprio il caso di dirlo, il suo fascino in maniera impagabile.

Una pausa pranzo speciale, quella cui assistiamo in questo scatto, con una maglietta bianca trasparente a sufficienza per far intravedere la vertiginosa scollatura, contenuta a fatica dall’intimo. Curve stratosferiche che come sempre raccolgono complimenti e like a ripetizione.

La Ruggeri è in grandissima forma e presto sfodererà tutta la sua sensualità nelle immagini in bikini che negli scorsi anni sono passate alla storia. Non vediamo l’ora, l’atmosfera sta per farsi elettrica e bollente come non mai.