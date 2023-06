“Storia tossica”, amore finito per un ex protagonista di Serie A: la rivelazione

Su una possibile storia oggi, Manila Nazzaro non parla apertamente ma di certo non nasconde il suo desiderio di conoscere un altro uomo che possa farle battere il cuore e col quale costruire un rapporto solido: “Mi auguro che arrivi un nuovo amore meraviglioso. Nonostante abbia avuto due storie finire male, non smetto di sperare. Ho bisogno di stare accanto a un uomo bene, perché resto una ragazza del Sud, che sogna il compagno giusto e il senso di protezione che la famiglia di trasmette. In tre mesi ho cambiato tutto e l’ho fatto mentre affrontavo un problema al seno, un intervento alla schiena, la ristrutturazione del mio appartamento, un trasloco…”.