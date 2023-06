Svolta Juve, fatta per il primo colpo: scambio più cash

La Juve lavora per regalare ad Allegri i rinforzi giusti in vista del prossimo anno: i bianconeri hanno pronta l’offerta per il giocatore

La Juve sta già lavorando in vista della prossima stagione, con l’auspicio che possa dare molte più soddisfazioni rispetto a quella che si è appena conclusa. I bianconeri hanno chiuso al settimo posto a causa della penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte Federale d’Appello per il caso plusvalenze (rimodulata rispetto all’iniziale -15) che ha sbarrato l’accesso ai gironi di Champions League.

La Juve dovrà accontentarsi della Conference League, sempre se la UEFA non deciderà di intervenire escludendo i bianconeri dalle competizioni europee (ma la rinuncia alla Superlega potrebbe evitare questo scenario). Il CEO Maurizio Scanavino ha sgombrato il campo da ogni dubbio sulla permanenza di Allegri, che sarà il tecnico della Juventus anche nella prossima stagione.

Si riparte dalla conferma dell’allenatore toscano (che ha ancora due anni di contratto) per capire come intervenire per rinforzare una rosa che ha palesato diverse carenze nel corso di questa stagione. Chiaramente, senza Champions la Juventus non potrà contare su importanti introiti, ma l’impressione è che Madama si muoverà comunque per regalare ad Allegri qualche rinforzo di spessore.

Inoltre, la dirigenza juventina non si lascerà sfuggire qualche occasione low-cost, magari andando a pescare tra quelle squadre di seconda fascia dove si sono messi in mostra talenti molto interessanti. Il giornalista Daniele Longo ha appena riportato su Twitter un’indiscrezione che riguarda proprio il mercato della Juventus.

Primo colpo per la Juve: i dettagli dell’offerta

La Signora ha assoluto bisogno di rinnovare le fasce laterali, dato che giocatori come Cuadrado e Alex Sandro appaiono ormai alla fine del loro ciclo e potrebbero anche lasciare la Continassa.

La Juve ha individuato un possibile sostituto del terzino brasiliano in Pasquale Mazzocchi, 27 anni, napoletano, da un anno e mezzo in forza alla Salernitana. Le sue prestazioni, sempre più convincenti, hanno attirato l’attenzione dei bianconeri, che hanno già pronta una proposta per il club campano.

Sempre secondo quanto riportato da Daniele Longo, infatti, la Juve sarebbe disposta a sborsare 4 milioni per il cartellino di Mazzocchi, inserendo nell’operazione anche Nicolussi Caviglia.

Il centrocampista di Aosta, di proprietà della Juve, è in prestito alla Salernitana, dove ha già messo in mostra le sue buone qualità nelle occasioni in cui è sceso in campo. Resta da capire se la Salernitana riterrà congrua l’offerta della Juventus per Mazzocchi.