Tare e Milinkovic: doppio tradimento in Serie A

Con il secondo posto conquistato e la Champions League raggiunta, la Lazio inizia a programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione

I primi giorni di giugno hanno già portato al primo grande addio in casa biancoceleste. Stiamo ovviamente parlando di Igli Tare, che lascia il club capitolino dopo ben diciotto anni. L’ex attaccante albanese, infatti, arrivò come calciatore dal Bologna nell’estate del 2005, per appendere gli scarpini al chiodo tre anni dopo.

Al termine della carriera da calciatore, il classe 1973 venne annunciato come direttore sportivo del club biancoceleste. Dopo quindici anni di dirigenza, per via della scadenza contrattuale, lascia la Lazio come da lui stesso comunicato in un’intervista rilasciata al Tg1.

Per Igli Tare è quindi arrivato il momento di affrontare una nuova sfida, che potrebbe essere sempre in Serie A. Sul direttore sportivo è da anni forte la Juventus che, in caso Giuntoli sfumasse definitivamente, può decidere di affondare per portarlo a Torino.

Qualora l’approdo a Torino si concretizzasse, il Ds potrebbe portare con sé un proprio pupillo da sempre nel mirino della ‘Vecchia Signora’.

Possibilità Juventus per Tare, pronto il primo regalo: un ‘Sergente’ per Allegri

L’ex direttore sportivo della Lazio Igli Tare potrebbe proseguire la propria carriera da dirigente in Italia, più precisamente alla Juventus, che non riesce a definire la situazione legata a Cristiano Giuntoli, bloccato da De Laurentiis al Napoli.

Il primo ‘regalo’ che il Ds albanese proverebbe a regalare alla piazza è Sergej Milinkovic Savic, da sempre nel mirino della società bianconera.

Il ‘Sergente’ vedrà scadere il proprio contratto nel 2024 che, salvo clamorosi ribaltoni, non è intenzionato a rinnovare. Per questo motivo, il presidente biancoceleste Claudio Lotito potrebbe ‘accontentarsi’ di circa 35/40 milioni di euro. Un alleato importante per Tare può rivelarsi l’agente del centrocampista serbo Mateja Kezman, in ottimi rapporti con il direttore sportivo.

L’entourage del ragazzo sta spingendo molto per lasciar partire il proprio assistito, e un’alleanza con Tare potrebbe rappresentare la mossa giusta. Si tratterebbe di un grandissimo colpo per la Juventus, che andrebbe ad aggiungere quantità e qualità alla zona centrale del campo vista anche la partenza oramai certa di Adrien Rabiot, destinato ad approdare in Premier League.

Milinkovic Savic è ovviamente intrigato dall’idea di approdare in bianconero, e questo può facilitare il buon esito dell’operazione.

Igli Tare alla Juventus può quindi diventare molto più di una semplice idea, con il primo regalo per Allegri che pare già pronto: il popolo bianconero è pronto ad accogliere il proprio ‘Sergente’.