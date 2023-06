United, ancora scandali: denunciata la stella per minacce e aggressioni

Il fantasista finisce nel mirino della giustizia: è accusato di violenza, minacce e aggressione

Non è la prima volta che in casa Manchester United si respira un’aria piuttosto pesante a causa del comportamento non proprio consono di alcuni calciatori che fanno parte della rosa del club.

Terminata la stagione ancora una volta a secco di trofei, la squadra ora sta vivendo un altro momento drammatico a causa del comportamento fuori luogo di uno dei suoi tesserati più in vista, accusato addirittura di minacce e aggressioni.

Sembra di rivivere il momento che portò all’arresto di Mason Greenwood, ex talento dell’Academy dei Red Devils, che fu prima accusato e poi incarcerato per aver violentato quella che all’epoca era la sua fidanzata.

Ora tocca a un altro grande talento in forza allo United. Anche lui è stato pesantemente accusato dalla sua ormai ex ragazza che ha tentannato a lungo prima di andare dalle forze dell’ordine. Si profilano guai per il talento giunto in Inghilterra nemmeno un anno fa.

Pur siglando otto reti nella sua prima stagione in Premier League, il brasiliano Antony Matheus dos Santos, noto semplicemente con il nome di Antony, ha giocato al di sotto delle aspettative senza mai mostrare quel talento che lo ha reso famoso ai tempi dell’Ajax.

L’impatto del sudamericano è stato positivo sebbene debba ancora crescere non tanto sul piano tecnico quanto su quello tattico.

Nelle ultime ore tuttavia il calcio sembra essere diventato l’ultimo dei suoi problemi. Antony infatti è stato accusato dall’ex fidanzata Gabriela Cavallin di violenza domestica, minacce e lesioni personali.

Si profila un futuro non proprio roseo per il talento brasiliano che sarà costretto ora a cominciare un percorso processuale piuttosto corposo qualora la denuncia della Cavallin andasse in porto.

I fatti in questioni sarebbero avvenuti lo scorso 20 maggio, quando il Manchester United affrontò in trasferta il Bournemouth.

Antony giocò gran parte del match, ma secondo la ragazza le aggressioni sarebbero avvenute dopo la conclusione della partita, come ha rivelato il portale brasiliano Globo Esporte. Oltre alla denuncia, la Cavallin avrebbe anche allegato foto e screenshot di messaggi minacciosi.

Se la versione della dj e influencer brasiliana dovesse convincere gli investigatori, non si escludono provvedimenti che il Manchester United potrebbe prendere nei confronti del proprio tesserato. Gli scenari possono essere molteplici, al momento la società osserva le mosse della giustizia ordinaria.