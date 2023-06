Dalla Juve alla Lazio, c’è il sì: accordo vicinissimo

Nuova trattativa tra bianconeri e biancocelesti. La Juve libera l’ennesimo calciatore all’insegna del progetto di rivalutazione dell’organico a disposizione di Allegri

La Juventus è alle prese con un’opera mai vista prima nella sua storia. Certo ci sono stati momenti in cui, soprattutto a cavallo con la sessione estiva di mercato, sono stati necessari cambiamenti radicali in funzione del cambio generazionale. Basti pensare a quanto accaduto negli ultimi anni dopo gli addi delle vecchie glorie come Del Piero, Marchisio, Buffon e Chiellini. Giusto per citarne alcuni. Ma mai come questa volta.

Ad aver alimentato il desiderio di riscatto, rivalutazione e rifondazione del progetto bianconero è stata la pessima stagione disputata sia sotto il profilo dei risultati di squadra che sotto quello economico e gestionale, per via dello scandalo plusvalenze e i vari processi ad esso collegati.

Anzitutto la nuova direzione sportiva dovrà gestire con cautela e lungimiranza le situazioni legate ai rientri a centrocampo. Sfumata la possibilità di riscatto per il Leeds United del cartellino di Wes McKennie per 40 milioni bonus compresi, la Juventus si trova con le spalle al muro costretta a cederlo per molto meno.

Allo stesso modo, Denis Zakaria non ha convinto Mauricio Pochettino al Chelsea mentre Arthur è stato il vero flop senza aver mai totalizzato neppure una presenza nel campionato di Premier League tra le file del Liverpool di Jurgen Klopp.

Inoltre, nonostante il rinnovo automatico del cartellino di Alex Sandro al soddisfacimento delle condizioni prestabilite, il club vorrebbe comunque lasciarlo partire per far posto ad un profilo più giovane e di prospettiva. Esattamente quanto preventivato dall’altra parte del campo per Juan Cuadrado.

La Juve riparte da zero, Milik non riscattato: incombe la Lazio

Anche nel reparto offensivo la situazione non è delle più floride. Il centravanti Dusan Vlahovic dovrebbe essere riconfermato ma scalpitano molti club europei, desiderosi di capire quali potrebbero essere le condizioni migliori per l’apertura di una trattativa. Con Moise Kean da poco riscattato obbligatoriamente dall’Everton per 28 milioni, resta da decifrare il futuro di Arkadiusz Milik.

Giunto in prestito dall’Olympique Marsiglia, il calciatore ha avuto diverse occasioni per dimostrare la sua importanza nei dettami tattici di Massimiliano Allegri soprattutto come sostituto di Vlahovic.

La Juve ha deciso però di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 7 milioni, alimentando così le speranze della Lazio, la quale ora sarebbe la prima candidata diretta a portarselo a casa per una cifra simile. Claudio Lotito resta vigile, pronto a fare questo regalo a Maurizio Sarri.