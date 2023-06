Dayane Mello posa in costume e tacchi: lato B da favola

In costume e tacchi è a dir poco spettacolare. La modella e show girl brasiliana, Dayane Mello, non passa mai inosservata

Ci sono donne incredibili, che sembrano sfidare il tempo.

Per loro gli anni non passano mai. Appaiono ai nostri occhi sempre più belle, sempre più avvenenti, e se gli uomini del web, da un lato, non possono fare a meno di innamorarsi di loro, per una fisicità e una eleganza con pochi eguali, dall’altra parte anche le donne le ammirano, per la loro classe, per la capacità di sapersi prendere cura di se stesse.

La brasiliana Dayane Mello, classe 1989, è una modella ormai nota al pubblico televisivo italiano, sia per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, sia per le numerose comparsate nei salotti pomeridiani.

Fisico statuario, Dayane non sembra la classica latinoamericana, ma a prima vista ha anche il fascino delle donne nordiche, anche se, i lineamenti somatici non tradiscono.

34enne oggi, madre felice e modella in passato per grandi marchi, Dayane è anche un personaggio che in amore non lascia mai nulla di intentato.

Ama intensamente e vuole essere amata. E sulle sue numerose storie sentimentali il web è pieno zeppo di articoli, a dimostrazione che, ieri come oggi, si parla sempre di lei.

La Mello spopola su Instagram, e non potrebbe essere altrimenti. Anche perché, negli ultimi tempi, appare ai suoi fan in pose sempre più sexy, e “i maschietti” non possono fare a meno di stare lì a guardarla. Una bellezza incredibile, un sogno ad occhi aperti che Instagram ha reso visibile a tutti.

Dayane Mello dea scesa in terra: in costume e tacchi è da urlo

Oltre un milione di fan per Dayane Mello, la modella brasiliana che, da tempo, si è guadagnata credibilità sulle passerelle di tutto il mondo: siamo di fronte ad una dea della bellezza che, senza alcun dubbio, e se ne capisce la ragione, manda in ebollizione il pubblico maschile.

Lavorativamente parlando, immaginiamo, sia un “magic moment”. Le immagini che la Mello ci propone, infatti, sono spesso legate a momenti in cui i fotografi la immortalano come testimonial di grandi marchi. Eccola, in particolare, su una tavola da surf, con un avvenente costume bianco. Il tempo delle vacanze al mare è arrivato e Dayane non ha certo bisogno…della prova costume.

Da quello che appare dal post è nella bellissima località di Alicante, in Spagna. Dayane, poco prima “di amoreggiare” con la tavola da surf, su cui sedeva dolcemente all’interno di una piscina, nella foto precedente a questa, ci appare in piedi, sempre in costume bianco e con degli splendidi tacchi.

Dobbiamo dirvi altro? Fisico statuario, Dayane ci appare di spalle, mostrandoci un lato B a dir poco spaziale. Madre Natura ha dato il meglio di se stessa. Dal Brasile…con amore, la Mello è nata per farci emozionare.