Elettra Lamborghini, intimo in vista: visione da bollino rosso

La splendida Elettra Lamborghini continua a deliziare tutti i propri fan tramite il proprio profilo Instagram. Una delle ultime foto pubblicate è incredibile

Elettra Lamborghini è uno dei personaggi femminili più chiacchierati e amati della televisione italiana. E’ soprattutto nota per aver raccolto l’eredità della casa automobilistica omonima.

Elettra nasce a Bologna il 17 maggio del 1994 ed è la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore della famosa e lussuosa casa automobilistica.

Negli ultimi anni si è completamente presa la scena, grazie alle partecipazioni televisive e alla carriera oramai decollata da cantante.

Ha partecipato, infatti, ha svariati programmi televisivi tra cui Gran Hermano Vip, la versione spagnola del Grande Fratello Vip nostrano.

In Italia ha svolto il ruolo di coach insieme a Morgan, Gigi D’Alessio e Gué Pequeno nella sesta edizione di The Voice, in onda nel 2019.

La donna è legata sentimentalmente a Nick van de Wall, con il matrimonio celebrato nel settembre 2020 a Villa del Balbiano sul Lago di Como.

Elettra ha letteralmente spopolato suo social, tanto che il proprio profilo Instagram conta addirittura 7,2 milioni di followers.

Molti fan non risparmiano commenti sotto le foto postate, soprattutto per via delle forme mozzafiato ben in vista. Una delle ultime foto la ritrae in tutta la propria bellezza.

Elettra Lamborghini da urlo: la foto infiamma i followers

L’aria di estate sembra aver contagiato alla grande la bolognese che in questi giorni si diletta in scatti fotografici come sempre molto provocanti. Scatti che in realtà sono mirati alla promozione del nuovo videoclip ‘Mani in alto’, uscito nella giornata del 6 giugno.

Come sempre molti sono stati i commenti sotto la foto, che ha completamente infiammato tutti i suoi followers.

Elettra ha posato davanti alla fotocamera con un top e una minigonna di colore rosa che, oltre agli addominali, lascia intravedere l’intimo celeste. Anzi, meglio dire verde acqua.

Sotto il post, ovviamente, non sono mancati commenti spinti e ironici, che movimentano ogni giorno il profilo social della bella bolognese.

La foto, pubblicata soli due giorni fa, ha ottenuto un enorme successo, visto che conta ben 88.875 like.

Nonostante i numeri già molto alti, il profilo della bella cantante e presentatrice pare destinato a crescere sempre di più, con i suoi follower in attesa dei prossimi contenuti ‘piccanti’ che l’ereditiera potrebbe pubblicare a breve. Elettra, questo è certo, non li farà attendere a lungo…