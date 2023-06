Inter ceduta: c’è il colpo di scena

Proprio a poche ore dall’attesissima finale di Istanbul, un’indiscrezione fa luce sul possibile futuro societario dell’Inter

In confronto l’approdo in finale di una squadra non certo accreditata per questo traguardo ad inizio stagione – anzi, più di qualcuno aveva detto che l’Inter non avrebbe superato la fase a gironi – è stato un qualcosa di ‘normale’. Parliamo dell’incredibile ridda di voci che proprio ora, mentre tutto il mondo nerazzurro sogna la conquista della ‘Coppa dalle grandi orecchie’ squarcia l’etere. Con indiscrezioni e rumors ben circostanziati.

Il riferimento è alla supposta volontà – i maligni dicono ‘necessità – del presidente delle Beneamata Steven Zhang, di vendere il club meneghino. Nelle ultime settimane si sarebbe fatto sempre più insistente il pressing di Thomas Ziliacus, ricchissimo imprenditore finlandese accreditato di procedere con l’acqusizione del pacchetto di maggioranza, detenuto da Suning.

Tra smentite di rito e dichiarazioni ufficiali – lo stesso Ziliacus ha recentemente detto che Zhang non vuole cedere – la trattativa va avanti. E sarebbe addiriturra prossima alla sua conclusione.

La nuova rivelazione è emersa nel corso di un intervento in diretta su TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it., da parte di Ilario Di Giovambattista, già Direttore editoriale di Radio Radio.

“Si chiude dopo Istanbul”: l’Inter cambia proprietario

“Ero con una persona che in Italia rappresenta la più grande multinazionale del mondo nel suo settore, ovvero quello del cinema. Questa fonte autorevole e appassionata di calcio mi ha detto che l’Inter sta per passare di mano e che verrà data a Ziliacus. Parliamo di un patrimonio da miliardi di dollari. È in trattativa da mesi con Zhang, il tutto verrà ufficializzato post finale, nei giorni dopo Istanbul dovrebbe esserci la conferma ufficiale“.

Parole chiare, inequivocabili, che il giornalista non avrebbe alcun vantaggio o interesse ad aver volontariamente ‘artefatto’. Di sicuro c’è che, se fossimo davvero vicini alla cessione di un club stimato circa 1 miliardo di euro, non potrebbe emergere alcuna indiscrezione da parte dei diretti interessati. Sia per il particolare momento storico – la stagione è ancora in corso, siamo all’epilogo più importante del calcio europeo – sia per la delicatezza della mega-transazione.

In questo particolare frangente poi, per quanto sia oltremodo degno di attenzione un possibile cambio di mano alla guida della loro società, i tifosi della Beneamata sono totalmente, anima e cuore, concentrati sul sogno Champions. Dopo l’eventuale conquista dell’ambitissimo trofeo, tutti sarebbero pronti ad accogliere l’eventuale nuovo proprietario con tutta la fiducia del caso. Non prima di aver ringraziato Zhang, che diventerebbe uno dei presidenti più vincenti dell’intera storia del club.