Juve, non solo Frattesi: altra idea neroverde per il centrocampo

Inizia a prendere forma la nuova Juventus che sarà ancora una volta guidata da Massimiliano Allegri

La nuova Juventus inizia a farsi conoscere un po’ meglio. Le parole del direttore generale, Maurizio Scanavino, hanno fatto finalmente piena luce su uno dei due interrogativi più urgenti che ruotano attorno alla società bianconera.

Massimiliano Allegri è confermatissimo sulla panchina della Juventus, perché non è mai stato in discussione. Pertanto si ripartirà dal tecnico livornese con una rosa che dovrà rispettare i nuovi, rigidi paletti economico-finanziari.

Sarà necessario rientrare dei mancati introiti della Champions League, nonché ridare respiro alle esauste casse bianconere dopo le ultime discutibilissime gestioni.

Rimane ancora scoperto il nervo del nuovo direttore sportivo con Cristiano Giuntoli che è ancora tra color che son sospesi tra l’accordo sottoscritto con la Juventus e il contratto ancora in essere con il Napoli.

Intanto però il mercato sta conoscendo Giovanni Manna, il nuovo che avanza nella dirigenza bianconera, anche se lavora, e bene, alla Juventus già da quattro anni e che è stato investito dallo stesso Maurizio Scanavino del ruolo di nuovo direttore sportivo.

La nuova Juventus sta nascendo tra le sue mani attraverso i primi contatti ufficiali. A Milano il neo direttore sportivo, insieme al responsabile dell’Area sportiva, Francesco Calvo, ha incontrato i dirigenti del Sassuolo per parlare di Davide Frattesi, ma non soltanto.

Juve, non solo Frattesi: le ultimissime

Che Juventus sarà quella che affronterà la prossima stagione? Necessariamente diversa. Alcuni grandi nomi, o presunti tali valutando le loro prestazioni nell’annata appena conclusa, quali Di Maria e Paredes, hanno già salutato, mentre per Rabiot si sta tentando l’impresa quasi impossibile di trattenerlo con un’offerta di rinnovo contrattuale per un solo anno alle medesime condizioni di quello che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, ovvero con un ingaggio di 7 milioni di euro netti.

Se il centrocampista saluterà la Juventus, i bianconeri punteranno tutto su Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Giovane, forte ed italiano, il nazionale azzurro rispetta tutti i parametri ricercati dalla Juventus.

Ma dato che ogni regola ha le sue eccezioni, ecco che sempre in casa Sassuolo la Juventus ha trovato un altro profilo interessante, che risponde al nome di Maxime Lopez. Giovanni Manna ha individuato nel centrocampista francese, di origine algerine, il profilo giusto per sostituire Paredes.

Una possibile doppia trattativa con la società neroverde con la Juventus che sa bene come la concorrenza, soprattutto per Davide Frattesi, non manchi di certo.

La nuova Juventus inizia a farsi conoscere. Il cammino è lungo e non privo di difficoltà ma forse il peggio è alle spalle.

Se l’UEFA poi decidesse di estromettere la Juventus dalle competizioni europee per una stagione, impedendole di fatto di partecipare alla prossima Conference League, probabilmente sarebbe la penalità più ben accetta della sua storia.